Un juez federal de Estados Unidos anuló las citaciones al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, por parte del Departamento de Justicia de EU, que abrió una investigación por las renovaciones de un edificio del organismo, según un documento divulgado el viernes.

"Una montaña de pruebas sugiere que el gobierno presentó estas citaciones (a la Fed) para presionar a su presidente a votar a favor de tasas de interés más bajas o a dimitir", escribió el juez James E. Boasberg en un texto fechado el 11 de marzo.

"Por lo tanto, el tribunal concluye que las citaciones se emitieron con un propósito indebido y las anulará", añadió.

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