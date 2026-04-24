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El Departamento de Justicia de Estados Unidos desestimó la investigación penal iniciada contra el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, por el sobrecosto de la renovación de la sede del banco central estadounidense.

Expresidentes de la Reserva Federal de criticaron la investigación penal a , que consideraron un intento de “socavar” la independencia del organismo.

Jeanine Pirro anunció en la red X que será el inspector general de la Reserva Federal quien continuará con las pesquisas sobre el sobrecosto de las obras de renovación de la sede de la Fed.

"En consecuencia, he ordenado a mi oficina que cierre nuestra investigación", anunció.

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