Más Información

Queda descartada intervención militar en EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Queda descartada intervención militar en EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Roban a la Marina 22 toneladas de mango

Roban a la Marina 22 toneladas de mango

Rubio y de la Fuente sostienen llamada sobre desmantelamiento de cárteles de la droga; EU pide "resultados tangibles"

Rubio y de la Fuente sostienen llamada sobre desmantelamiento de cárteles de la droga; EU pide "resultados tangibles"

Se incendia bodega huachicolera en La Piedad, Michoacán; hay vecinos lesionados, casas y autos calcinados

Se incendia bodega huachicolera en La Piedad, Michoacán; hay vecinos lesionados, casas y autos calcinados

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

Subsidios por 24 mil mdp sostienen al Tren Interoceánico; solo 3% son recursos propios

Subsidios por 24 mil mdp sostienen al Tren Interoceánico; solo 3% son recursos propios

Plan Michoacán eleva sus operativos por aire

Plan Michoacán eleva sus operativos por aire

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Suprema Corte: rápida y austera; pero con deficiencias técnicas

Suprema Corte: rápida y austera; pero con deficiencias técnicas

Nadie nos dicta qué hacer: Cuba a Washington

Nadie nos dicta qué hacer: Cuba a Washington

Irán endurece represión; reportan cientos de muertos

Irán endurece represión; reportan cientos de muertos

no acepta “bajo ningún concepto” el deseo estadounidense de apoderarse del vasto territorio ártico e intensificará sus esfuerzos para garantizar que su defensa se lleve a cabo en el marco de la , declaró su gobierno el lunes.

ha reiterado su deseo de tomar posesión de Groenlandia. El Gobierno de Coalición de Groenlandia no puede aceptarlo bajo ningún concepto”, indicó un comunicado.

La semana pasada, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido emitieron una declaración conjunta expresando su apoyo a y Groenlandia ante las acciones de Trump. “Ante la postura muy positiva adoptada por seis países miembros de la OTAN con respecto a Groenlandia, el Naalakkersuisut (gobierno groenlandés) intensificará sus esfuerzos para garantizar que la defensa de Groenlandia se integre en el marco de la OTAN”.

Lee también

El gobierno de Jens-Frederik Nielsen enfatizó que Groenlandia pretende “permanecer siempre como parte de la alianza de defensa occidental”.

El domingo, reiteró que Estados Unidos se apoderaría del territorio “de una forma u otra”, afirmando que “necesita un título de propiedad” y antes había reconocido que podría tener que elegir entre preservar la integridad de la OTAN o controlar el territorio danés.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te pueden cancelar tu número en 2026 Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre. Foto: Especial

¿Te pueden cancelar tu número en 2026? Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa. Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla. Foto: Especial

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla

Pasaporte mexicano. iStock/ Antonio_Diaz/ http://www.fotogestoeber.de/

¿Cuánto tiempo tardan en entregar el pasaporte mexicano al tramitarlo? Esto debes saber

Top of the Rock/ AndreaAstes

¿Vale la pena el Top of the Rock en Nueva York? Costos, vistas y lo que nadie te cuenta