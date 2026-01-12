La Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes que no hay conversaciones en curso con Estados Unidos, en momentos en que Washington aumenta la presión sobre la isla comunista.

“No existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio”, dijo Díaz-Canel en la red X, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, señalara el domingo que su gobierno tiene diálogo con La Habana.

“Estamos hablando con Cuba”, aseguró Trump a bordo del Air Force One el domingo.

El presidente de Estados Unidos había instado más temprano a Cuba desde su red Truth Social a “alcanzar un acuerdo”, sin más detalles, una semana después de que fuerzas militares capturaran a Nicolás Maduro, el depuesto presidente venezolano aliado del régimen cubano.

“Como demuestra la historia, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para que avancen, deben basarse en el derecho internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica”, escribió hoy Díaz-Canel en redes sociales.

Agregó que el gobierno cubano está dispuesto a “sostener un diálogo serio y responsable” con la actual administración “sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia”.

No existen conversaciones con el gobierno de EE.UU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio.



1/6 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 12, 2026

Sobre los contactos en materia migratoria, Díaz-Canel dijo que se realizan con base en unos acuerdos bilaterales que La Habana, según el presidente, “cumple escrupulosamente”.

Trump ha subido el tono contra Cuba tras la caída de Maduro.

“¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!”, dijo en Truth Social el domingo. “Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, añadió.

Trump no dio detalles sobre a qué tipo de acuerdo se refiere.

Poco antes de su mensaje dirigido al gobierno cubano, Trump publicó un comentario de un usuario desconocido de la red X que sugería que su secretario de Estado, Marco Rubio, sería presidente de Cuba y añadió: “¡Suena bien para mí!”.

El pasado viernes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo que Cuba no va a “vender el país ni ceder ante la amenaza y el chantaje” de Estados Unidos tras participar en el acto de homenaje en Caracas a los caídos en los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, entre ellos 32 militares y espías cubanos.

Venezuela ha sido el principal proveedor energético de Cuba a partir de un acuerdo bilateral, mediante el cual Caracas ha recibido servicios profesionales de La Habana (principalmente médicos y profesores, pero también expertos en seguridad y defensa) a cambio de crudo.

Las intercepciones estadounidenses de buques petroleros sancionados desde el país suramericano y el anuncio por parte del presidente estadounidense de que Washington tendrá un control total sobre la venta del petróleo venezolano amenaza con poner a La Habana en una tensión máxima.

Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales y la falta de divisas del Estado para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación, lo que provoca cortes eléctricos de 20 o más horas diarias en amplias zonas de su territorio.