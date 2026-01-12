Más Información

Queda descartada intervención militar en EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Roban a la Marina 22 toneladas de mango

Reanudan operaciones en el AICM tras presencia de neblina; buscan salvaguardar la seguridad de los pasajeros

Rubio y de la Fuente sostienen llamada sobre desmantelamiento de cárteles de la droga; EU pide "resultados tangibles"

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

Subsidios por 24 mil mdp sostienen al Tren Interoceánico; solo 3% son recursos propios

Plan Michoacán eleva sus operativos por aire

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Suprema Corte: rápida y austera; pero con deficiencias técnicas

Nadie nos dicta qué hacer: Cuba a Washington

Irán endurece represión; reportan cientos de muertos

La Habana. El presidente de Cuba, , afirmó este lunes que no hay conversaciones en curso con , en momentos en que Washington aumenta la presión sobre la isla comunista.

“No existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio”, dijo Díaz-Canel en la red X, luego de que el mandatario estadounidense, , señalara el domingo que su gobierno tiene diálogo con La Habana.

“Estamos hablando con”, aseguró Trump a bordo del Air Force One el domingo.

El presidente de Estados Unidos había instado más temprano a Cuba desde su red Truth Social a “alcanzar un acuerdo”, sin más detalles, una semana después de que capturaran a Nicolás Maduro, el depuesto presidente venezolano aliado del régimen cubano.

“Como demuestra la historia, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para que avancen, deben basarse en el en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica”, escribió hoy Díaz-Canel en redes sociales.

Agregó que el gobierno cubano está dispuesto a “sostener un diálogo serio y responsable” con la actual administración “sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de , beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia”.

Sobre los contactos en materia migratoria, Díaz-Canel dijo que se realizan con base en unos acuerdos bilaterales que La Habana, según el presidente, “cumple escrupulosamente”.

Trump ha subido el tono contra Cuba tras la caída de Maduro.

“¡NO HABRÁ MÁS NI DINERO PARA CUBA: CERO!”, dijo en Truth Social el domingo. “Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, añadió.

Trump no dio detalles sobre a qué tipo de acuerdo se refiere.

Poco antes de su mensaje dirigido al gobierno cubano, Trump publicó un comentario de un usuario desconocido de la red X que sugería que su secretario de Estado, , sería presidente de Cuba y añadió: “¡Suena bien para mí!”.

El pasado viernes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo que Cuba no va a “vender el país ni ceder ante la amenaza y el chantaje” de Estados Unidos tras participar en el acto de homenaje en Caracas a los caídos en los para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, entre ellos 32 militares y espías cubanos.

Venezuela ha sido el principal proveedor energético de Cuba a partir de un acuerdo bilateral, mediante el cual Caracas ha recibido servicios profesionales de (principalmente médicos y profesores, pero también expertos en seguridad y defensa) a cambio de crudo.

Las intercepciones estadounidenses de buques petroleros sancionados desde el país suramericano y el anuncio por parte del presidente estadounidense de que Washington tendrá un control total sobre la venta del petróleo venezolano amenaza con poner a La Habana en una tensión máxima.

Cuba sufre una profunda desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales y la falta de divisas del Estado para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación, lo que provoca cortes eléctricos de 20 o más horas diarias en amplias zonas de su territorio.

