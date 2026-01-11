Washington. El presidente estadounidense Donald Trump reposteó este domingo en su red Truth Social un mensaje de un usuario de X que sugiere que el secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, sea presidente de Cuba.

Trump republicó un mensaje del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, que decía: “Marco Rubio será presidente de Cuba”, acompañado de un emoji de risa.

El comentario de Trump en su republicación fue: “¡Suena bien para mí!”.

Memes de Marco Rubio que se han hecho populares en X. FOTO: ESPECIAL

El desconocido usuario, que en su biografía en la plataforma se presenta como un “californiano conservador”, tiene menos de 500 seguidores.

Desde hace varios días, circulan en redes sociales memes sobre Rubio siendo presidente de Irán, de Cuba y asumiendo todos los roles posibles, conforme Trump lanza amenazas y lo señala como gestionador de crisis.

La republicación de Trump llega una semana después de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente ahora depuesto de Venezuela en una operación nocturna en Caracas que dejó decenas de agentes de seguridad venezolanos y cubanos muertos.

Poco después, en la red X, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que “Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país”.

“A diferencia de Estados Unidos, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”, añadió.

Además, dijo que su país “tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo”.

“El derecho y la justicia están de parte de Cuba. Estados Unidos se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”, concluyó.

“No más petróleo para Cuba”

Trump lanzó además otra advertencia al gobierno de Cuba, luego de la captura y traslado a Estados Unidos de Nicolás Maduro.

Cuba, un importante beneficiario del petróleo venezolano, ahora ha sido separada de esos envíos mientras las fuerzas de Estados Unidos continúan incautando petroleros en un esfuerzo por controlar la producción, refinación y distribución global de los hidrocarburos venezolanos.

Trump indicó en las redes sociales que Cuba vivió durante mucho tiempo del petróleo y el dinero venezolano y había ofrecido seguridad a cambio, “¡PERO YA NO MÁS!”

“¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA - CERO!”, escribió Trump en la publicación mientras pasaba el fin de semana en su casa en el sur de Florida. “Sugiero encarecidamente que hagan un trato, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”. No explicó qué tipo de trato.