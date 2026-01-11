Más Información

7 de cada 10 niños deportados de EU viajaban solos

Realiza EU 33 devoluciones de menores mexicanos al día

Sheinbaum afirma que independencia y soberanía de México no son negociables ante amenazas de Trump; "nunca nos subordinamos", responde

Ir al gym, un propósito que dura sólo 3 meses

"Frankenstein", de Del toro, inquieta pronósticos en los Globos de Oro

Por videojuegos y lotería, ajustarán presupuesto 2026

Yesenia Méndez, secretaria de Manzo, sólo compareció

Infancias migrantes enfrentan miedo e incertidumbre

Piden estar alertas por superllamaradas

Opinión de Eduardo Verástegui viola derechos de las audiencias: Defensoría de Canal 14 y Canal Once; "no me van a callar", responde

Y Dios creó a Brigitte Bardot

Emanuele Crialise y la conciencia vulnerada, por Jorge Ayala Blanco

El presidente de Estados Unidos, , advirtió este domingo a de que ya no recibirá más dinero o de Venezuela, al señalar que la isla ha estado “viviendo durante años” gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de “servicios de seguridad” para los “dos últimos dictadores (Hugo Chávez y Nicolás Maduro)”.

“*¡PERO YA NO MÁS!”, espetó Trump en su red Truth Social, donde recalcó que “la mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el último ataque de EU” y Venezuela ahora cuenta con el ejército “más poderoso” del mundo, el de , para protegerse.

Así, “¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO (de Venezuela) PARA CUBA!”: “¡CERO! Les sugiero (a Cuba) que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, añadió el republicano, que desde la captura de vienen pronosticando que el Gobierno cubano caerá pronto.

Tras aludir a que Cuba proporcionó “a los dos últimos dictadores” venezolanos “” a cambio del petróleo y el dinero que ha permitido a la isla “sobrevivir” durante muchos años, Trump se congratuló de que “la mayoría” de los militares cubanos murieron tras el ataque estadounidense la semana pasada en , que acabó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, .

Después de esa operación, “Venezuela ya no necesita protección” de los cubanos, “los matones y extorsionadores que los mantuvieron durante tantos años”, agregó el presidente y magnate estadounidense.

Porque Venezuela, abundó, ahora cuenta con Estados Unidos y su ejército, “con diferencia” el “más poderoso del mundo”, para “protegerlos”.

“Y los protegeremos”, aseguró Trump.

La operación “Resolución Absoluta” del pasado día 3, como se a la maniobra de Estados Unidos para deponer a Nicolás Maduro al frente de Venezuela, causó al menos las muertes de 56 militares, 32 de ellos cubanos, según el Gobierno de La Habana.

