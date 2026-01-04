Tras la operación de extracción y encarcelamiento de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repartió amenazas y presiones este domingo a países del continente americano.

A su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, al que acusó de "producir cocaína", con enviar a su país "una misión de Estados Unidos" como la que el sábado atacó varios puntos de Venezuela y capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En declaraciones a bordo del Air Force One, Trump dijo que Colombia “es dirigida por un enfermo al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho tiempo”.

El mandatario estadounidense dijo que su país busca tener a su alrededor naciones “viables y exitosas y donde se permita el libre flujo de petróleo”.

Cuestionado sobre si podría haber en Colombia una “operación” como la del sábado, en la que Maduro fue detenido, sacado del país y llevado a Nueva York, donde enfrenta acusaciones de narcotráfico y narcoterrorismo, Trump respondió: “suena bien para mí”.

Trump aseguró que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y añadió que “Venezuela en estos momentos es un país muerto. Tenemos que recuperarlo y vamos a tener que hacer grandes inversiones por parte de empresas petroleras para que la infraestructura se recupere”.

Sobre Cuba, afirmó que “está a punto de caer", ya que será difícil para La Habana mantenerse sin recibir la ayuda petrolera venezolana.

"No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo", aseveró.

Trump lamentó las muertes y reveló que las fuerzas de seguridad que protegían a Maduro sufrieron muchas bajas durante la operación de los Delta Force.

"Muchos cubanos murieron ayer protegiendo a Maduro", aseguró el mandatario de camino a la Casa Blanca. La seguridad de Maduro estaba compuesta de un alto número de agentes cubanos.

El Gobierno de Cuba confirmó este domingo que 32 cubanos, entre ellos militares, murieron en el ataque.

Reitera presión hacia Sheinbaum y a México

Trump dijo este domingo que su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, "tiene algo de miedo sobre los carteles controlando México", y que cada vez que ha hablado con ella él le ha ofrecido "enviar tropas" para combatir el narcotráfico en su país, oferta que la mandataria ha rechazado hasta el momento.

También en declaraciones a bordo del Air Force One, Trump habló un día después de la operación estadounidense en Venezuela que culminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

desa/rmlgv/ml