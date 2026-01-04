Más Información

Venezuela, trampolín para el tráfico internacional de cocaína; así permitió Nicolás Maduro el paso de esta droga, según EU

Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero; así lo involucra EU con el narcotráfico

Sheinbaum descarta intervención de EU en México; mantendrá política exterior pese a detención de Nicolás Maduro

"No es intervencionismo, es justicia"; venezolanos en México celebran captura de Nicolás Maduro

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

"Nicolasito", hijo de Maduro, dice estar bien, tras captura de su padre; "no nos van a ver débiles"

Primera audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos; tribunal de Nueva York fija comparecencia junto a Cilia Flores

Captura de Maduro es "un paso importante, pero no suficiente"; Edmundo González llama a una transición democrática real

Dinamarca exige a Trump frenar amenazas sobre Groenlandia; "no está en venta", afirma primera ministra

Muere Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank, a los 96 años; sobrevivió a Auschwitz y dedicó su vida a educar sobre el Holocausto

Sheinbaum: La soberanía energética es fundamental para la nación; destaca operación de la Refinería de Tula

Luisa Alcalde: La 4T es el movimiento de izquierda más fuerte del mundo; tenemos líderes políticos como AMLO y Sheinbaum

Bogotá, 4 ene.- El presidente colombiano, , afirmó este domingo que la detención de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, es un secuestro y señaló que el ataque estadounidense al país vecino fue "aberrante" y destruyó "el Estado de derecho a nivel mundial".

"Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro", dijo Petro en un mensaje en X, en el que agregó: "Sé perfectamente que lo hecho por es aberrante. Han destruido el estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe".

Petro señaló que nunca reconoció "el último gobierno de Nicolás Maduro" surgido de las elecciones presidenciales de julio de 2024, de las que dijo que "no fueron libres por la exclusión de candidatos, por las detenciones y por el bloqueo y la puesta de dinero para asesinar a uno de los candidatos por el poder judicial de los EU", dijo sin dar detalles.

El presidente colombiano aseguró que Estados Unidos tiene "una actitud tan imperial que quiere regresar a Venezuela, después de la lucha de (el libertador Simón) Bolívar, a convertirla en una colonia".

La víspera, el mandatario estadounidense aseguró que su homólogo colombiano tiene que "cuidarse el trasero" tras la captura de Maduro porque, supuestamente, tiene "laboratorios de cocaína" que luego envía a EU.

"(Petro) Tiene laboratorios de cocaína. Tiene fábricas donde produce cocaína (...) La están enviando a EU Así que sí, tiene que cuidarse el trasero", indicó Trump al ser preguntado en una rueda de prensa sobre las declaraciones de su homólogo colombiano, quien aseguró estar tranquilo después del operativo contra su aliado en Caracas.

Esta advertencia llegó en un contexto de críticas cruzadas entre Petro y Trump en los últimos meses por la campaña militar antidrogas de Washington en el Caribe y el Pacífico.

El mes pasado, el mandatario estadounidense advirtió a Petro de que será "el siguiente" tras Maduro, al que Trump acusa de liderar una red de narcotráfico internacional y por lo cual será procesado a partir de mañana en Nueva York.

Por otra parte, el presidente estadounidense señaló el sábado que su país gobernará Venezuela hasta que haya una transición "segura" y "apropiada".

Trump, que no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, también manifestó que las compañías petroleras estadounidenses van a invertir "miles de millones de dólares" para reparar la infraestructura de ese sector en el país caribeño, de la que dijo que se encuentra "en muy mal estado".

En ese sentido, Petro aseguró hoy que "EU debe participar en igualdad de todos los países consumidores de petróleo en las licitaciones de Venezuela".

"Los dólares que prometen a Venezuela se los van a llevar con creces con el petróleo que pretenden robar", agregó.

