Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, se refirió este martes al ataque, por parte de Estados Unidos, contra un muelle en Venezuela, y señaló que habría ocurrido en Maracaibo y que teme que “mezclan allí pasta de coca”.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Petro escribió: “Sabemos que [el presidente estadounidense, Donald] Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo; tememos que mezclan allí la pasta de coca para convertirla en cocaína, aprovechando la ubicación en el lago de Maracaibo".

El mandatario colombiano indicó que las actividades de narcotráfico de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) están ayudando a que Estados Unidos invada Venezuela. "El ELN está permitiendo, con su traqueteo (narcotráfico) y su dogma mental, invadir Venezuela".

Este lunes, Trump, aseguró que su país destruyó la semana pasada una instalación de producción de droga en Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro de ese país. Medios como CNN y The New York Times detallaron que la operación fue encabezada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que usó drones para atacar un muelle en la costa venezolana donde opera el Tren de Aragua, una banda criminal que Estados Unidos clasificó como organización terrorista extranjera.

El mandatario colombiano agregó que desconoce si su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, ha "sacado ilegítimamente riquezas de Venezuela", subrayando que "en nuestro país no hay pruebas de narcotráfico de su parte. Los generales que comprobamos negociaban cocaína estaban en la sedición con apoyo del gobierno colombiano, buscando un golpe en Caracas”.

También aludió a los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en El Pacífico y El Caribe, bajo el argumento de que transportaban drogas.

“Resulta que muchas lanchas atacadas con misiles, como está pasando en las incautaciones que hacemos en Colombia o, con ayuda nuestra fuera de Colombia, no llevaban cocaína sino cannabis. Problema paradójico: en Estados Unidos, en muchísimas partes es legal”, declaró Petro.

Desde hace varias semanas, Trump ha advertido que, dentro de su campaña de presión contra la administración de Maduro, la cual ha implicado la destrucción de una treintena de embarcaciones supuestamente cargadas con drogas y la muerte de más de 100 de sus ocupantes, Washington comenzaría a atacar objetivos en tierra.

Las tensiones escalaron tras el anuncio de Trump sobre un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país caribeño, sumado a la reciente confiscación de dos embarcaciones que transportaban crudo venezolano.

