Coche bomba fue accionado a distancia: fiscal de Michoacán; probables responsables están ubicados, dice

VIDEO Brugada encabeza encendido navideño en Zócalo de CDMX; "Construimos alegría y convivencia en este hermoso lugar", dice

Así cubrieron medios internacionales la pelea en el Congreso de la CDMX; "se convirtió en un ring de la WWE"

Trump ordena bloquear todos los petroleros en Venezuela; acusa financiamiento al narcotráfico

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

¿Qué acordaron México y EU en la segunda reunión de Seguridad?; armas, huachicol y extradiciones los temas claves

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

México reitera que acepta responsabilidad en el caso de Ernestina Ascencio; analizará razonamientos de la Corte Interamericana

Condenan a 70 años de prisión a exalcaldesa de Amanalco, Edomex, por doble homicidio; ordenó asesinato del síndico municipal

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Noroña presume que ya tiene Pensión del Bienestar; "ya me llegó mi tarjeta", dice

Colectivos recuerdan lucha de Marisela Escobedo a 15 años de su asesinato, en Ciudad Juárez; realizan distintos eventos

Bogotá. El presidente colombiano, , afirmó este martes que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, es un "dictador", pero aseguró que no existe evidencia de que sea un narcotraficante, como sostiene Estados Unidos.

"Maduro es dictador por concentrar poderes, pero no hay ninguna evidencia en de que sea narco. Esa es una narrativa de Estados Unidos", dijo Petro, en su cuenta de X.

El mandatario respondió así a una crítica en la red social de la periodista Ángela Patricia Janiot, quien preguntó: "¿Por qué será que Gustavo Petro no tiene ningún pudor en llamar nazi y fascista al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y permanece mudo y con miedo de llamar a Nicolás Maduro como un narcodictador y usurpador del poder?".

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado a Maduro como el líder del Cartel de los Soles, calificado por Washington como un grupo terrorista, acusación que el Gobierno venezolano niega tajantemente.

Petro, considerado un aliado de Maduro, propuso el mes pasado un "gobierno de transición compartido" en Venezuela para solucionar la crisis que vive ese país y evitar también una intervención extranjera, como denuncia Caracas tras el despliegue aeronaval de Estados Unidos en aguas del mar Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico.

Con relación a Kast, de ultraderecha, y su triunfo del pasado domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, Petro dijo ese día que en América "vienen los vientos de la muerte" y añadió que "jamás" le dará la mano "a un nazi y a un hijo de nazi", lo que provocó una carta de protesta del Gobierno del presidente Gabriel Boric.

Pese a esa nota de protesta, el mandatario colombiano volvió a llamar hoy "nazi" a Kast.

"Lo que ha ganado en Chile no es la derecha, no se confundan, lo que ha ganado es la extrema derecha que en Latinoamérica, es simple y puro fascismo. Son nazis y no solo franquistas y desatan, y no se arrepienten, genocidios", escribió Petro en la red social X.

