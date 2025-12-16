Más Información

Coche bomba que estalló en Coahuayana, fue accionado a distancia: fiscal de Michoacán; rostros de probables responsables están ubicados, dice

Así cubrieron medios internacionales la pelea en el Congreso de la CDMX; "se convirtió en un ring de la WWE"

Trump ordena bloquear todos los petroleros en Venezuela; acusa financiamiento al narcotráfico

¿Qué acordaron México y EU en la segunda reunión de Seguridad?; armas, huachicol y extradiciones los temas claves

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

México reitera que acepta responsabilidad en el caso de Ernestina Ascencio; analizará razonamientos de la Corte Interamericana

Condenan a 70 años de prisión a exalcaldesa de Amanalco, Edomex, por doble homicidio; ordenó asesinato del síndico municipal

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Noroña presume que ya tiene Pensión del Bienestar; "ya me llegó mi tarjeta", dice

Colectivos recuerdan lucha de Marisela Escobedo a 15 años de su asesinato, en Ciudad Juárez; realizan distintos eventos

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

En una sesión del destinada a avalar la creación del nuevo órgano de transparencia que sustituirá al Instituto de Transparencia (InfoCDMX), estalló un zafarrancho entre legisladoras de diferentes partidos tras la presentación de una reserva polémica.

La diputada del , Daniela Álvarez, anunció la toma de la tribuna y eso detonó los gritos y la confrontación física. El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, intentó continuar con la sesión, pero los reclamos impidieron cualquier debate ordenado.

La situación escaló rápidamente: legisladoras del PRI subieron al área de sonido y fueron frenadas por morenistas, mientras otras ingresaron por atrás de la Mesa Directiva. La sesión se tornó caótica con empujones, codazos e incluso jaloneos de cabello entre diputadas, incluyendo a Daniela Álvarez, Yuriri Ayala, Claudia Pérez y Rosario Morales.

El incidente, que se ha viralizado en redes sociales con imágenes y videos del altercado físico, se realizó en medio de un debate político intenso sobre la configuración y autonomía del nuevo organismo de transparencia, y refleja las tensiones internas y polarización entre bancadas en el Legislativo capitalino.

¿Qué dicen los medios internacionales sobre la pelea?

Diversos portales de noticias alrededor del mundo cubrieron el evento.

La cadena estadounidense ABC News y Al Jazeera de Medio Oriente, se limitaron a expresar que "estalló un conflicto" físico durante la sesión del congreso.

Ambos medios subieron videos a sus redes sociales, pero las reacciones y comentarios mostraban burla ante lo ocurrido en el Congreso Capitalino.

Por otro lado, la revista TMZ aseguró que la sesión del congreso "se convirtió en un ring de la WWE" y que es un video "divertidísimo".

"La política puede esperar. El drama no", sentenció TMZ.

CBS también cubrió el altercado, manteniéndose al margen de la situación. "Se desató en caos el lunes, con miembros de ambos partidos enfrentándose, lo que dio lugar a gritos, empujones y tirones de pelo."

Con información de Omar Díaz.

