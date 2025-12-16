Así cubrieron medios internacionales la pelea en el Congreso de la CDMX; "se convirtió en un ring de la WWE"

Más Información
En una sesión del Congreso de la Ciudad de México destinada a avalar la creación del nuevo órgano de transparencia que sustituirá al Instituto de Transparencia (InfoCDMX), estalló un zafarrancho entre legisladoras de diferentes partidos tras la presentación de una reserva polémica.
La diputada del PAN, Daniela Álvarez, anunció la toma de la tribuna y eso detonó los gritos y la confrontación física. El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, intentó continuar con la sesión, pero los reclamos impidieron cualquier debate ordenado.
La situación escaló rápidamente: legisladoras del PRI subieron al área de sonido y fueron frenadas por morenistas, mientras otras ingresaron por atrás de la Mesa Directiva. La sesión se tornó caótica con empujones, codazos e incluso jaloneos de cabello entre diputadas, incluyendo a Daniela Álvarez, Yuriri Ayala, Claudia Pérez y Rosario Morales.
Lee también Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados
El incidente, que se ha viralizado en redes sociales con imágenes y videos del altercado físico, se realizó en medio de un debate político intenso sobre la configuración y autonomía del nuevo organismo de transparencia, y refleja las tensiones internas y polarización entre bancadas en el Legislativo capitalino.
¿Qué dicen los medios internacionales sobre la pelea?
Diversos portales de noticias alrededor del mundo cubrieron el evento.
La cadena estadounidense ABC News y Al Jazeera de Medio Oriente, se limitaron a expresar que "estalló un conflicto" físico durante la sesión del congreso.
Lee también Batalla campal en el Congreso de CDMX; jalones de cabello, cables desconectados y diputadas con collarín quedan grabados
Ambos medios subieron videos a sus redes sociales, pero las reacciones y comentarios mostraban burla ante lo ocurrido en el Congreso Capitalino.
Por otro lado, la revista TMZ aseguró que la sesión del congreso "se convirtió en un ring de la WWE" y que es un video "divertidísimo".
"La política puede esperar. El drama no", sentenció TMZ.
CBS también cubrió el altercado, manteniéndose al margen de la situación. "Se desató en caos el lunes, con miembros de ambos partidos enfrentándose, lo que dio lugar a gritos, empujones y tirones de pelo."
Con información de Omar Díaz.
