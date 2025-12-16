Así cubrieron medios internacionales la pelea en el Congreso de la CDMX; "se convirtió en un ring de la WWE"

En una sesión del Congreso de la Ciudad de México destinada a avalar la creación del nuevo órgano de transparencia que sustituirá al Instituto de Transparencia (InfoCDMX), estalló un zafarrancho entre legisladoras de diferentes partidos tras la presentación de una reserva polémica.

La diputada del PAN, Daniela Álvarez, anunció la toma de la tribuna y eso detonó los gritos y la confrontación física. El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, intentó continuar con la sesión, pero los reclamos impidieron cualquier debate ordenado.

La situación escaló rápidamente: legisladoras del PRI subieron al área de sonido y fueron frenadas por morenistas, mientras otras ingresaron por atrás de la Mesa Directiva. La sesión se tornó caótica con empujones, codazos e incluso jaloneos de cabello entre diputadas, incluyendo a Daniela Álvarez, Yuriri Ayala, Claudia Pérez y Rosario Morales.

El incidente, que se ha viralizado en redes sociales con imágenes y videos del altercado físico, se realizó en medio de un debate político intenso sobre la configuración y autonomía del nuevo organismo de transparencia, y refleja las tensiones internas y polarización entre bancadas en el Legislativo capitalino.

A debate between lawmakers in Mexico City erupted into chaos on Monday, with members of both parties clashing, leading to shouting, shoving and hair-pulling.



Lawmakers from the opposition National Action Party took the congressional podium to protest the dissolution of Mexico… pic.twitter.com/O8edACFvX6 — CBS News (@CBSNews) December 16, 2025

¿Qué dicen los medios internacionales sobre la pelea?

Diversos portales de noticias alrededor del mundo cubrieron el evento.

La cadena estadounidense ABC News y Al Jazeera de Medio Oriente, se limitaron a expresar que "estalló un conflicto" físico durante la sesión del congreso.

Ambos medios subieron videos a sus redes sociales, pero las reacciones y comentarios mostraban burla ante lo ocurrido en el Congreso Capitalino.

Por otro lado, la revista TMZ aseguró que la sesión del congreso "se convirtió en un ring de la WWE" y que es un video "divertidísimo".

"La política puede esperar. El drama no", sentenció TMZ.

😳 This Mexico City Congress session turned into a full-on WWE ring as female lawmakers started shoving each other, one delivering a back-of-the-head slap and getting repaid with a savage hair yank. https://t.co/xEfE8tpWL1 pic.twitter.com/TXH2DreNV1 — TMZ (@TMZ) December 16, 2025

CBS también cubrió el altercado, manteniéndose al margen de la situación. "Se desató en caos el lunes, con miembros de ambos partidos enfrentándose, lo que dio lugar a gritos, empujones y tirones de pelo."

Con información de Omar Díaz.

