El Congreso de la Ciudad de México se convirtió este domingo en el escenario de una trifulca que incluyó gritos, jalones de cabello y empujones, protagonizada por legisladoras de oposición contra morenistas; esto, mientras se discutía el proyecto para desaparecer el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Info-CDMX).
Mientras el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma Suárez, intentó continuar con la sesión ordinaria para debatir la aprobación del tema, la diputada panista Daniela Álvarez acusó a Morena de romper el acuerdo de formar un nuevo órgano de transparencia colegiado.
La legisladora blanquiazul se plantó detrás del presidente de la Mesa Directiva, para impedir que continuara la discusión. Entre gritos con la morenista Martha Ávila Ventura, le solicitó “no me vuelvas a tocar, porque yo nunca te he tocado”.
Pese al llamado de Sesma Suárez a mantener la cordura, las diputadas continuaron gritoneándose: “están siendo dañadas las instalaciones de este recinto y ha habido ataques a legisladoras y legisladores”, condenó el presidente del Congreso capitalino.
Posteriormente, la vicepresidenta Yuriri Ayala tomó del brazo a la diputada panista y le jaló el cabello. En respuesta, Álvarez soltó un codazo a Yuriri Ayala, lo que desencadenó una serie de agresiones entre distintas congresistas.
En otro video, se muestra el momento en el que la diputada del PRI, Tania Larios, trepa a la cabina de audio del Congreso para desconectar cables e impedir que siguiera el debate.
Ante tal hecho, la diputada de Morena, Ceci Vadillo, denunció que Larios había dañado el sistema de audio al cortar los cables, sin embargo, su contraparte aclaró que solo los desconectó.
Tras el encontronazo, la bancada del PAN CDMX denunció que las morenistas, “agresivas e intolerantes”, se lanzaron a los golpes, insultos, vejaciones y jalones, ante una falta de argumentos.
La legisladora panista América Rangel señaló en sus redes sociales que tomaron la tribuna en protesta por la decisión de Morena de desaparecer Info-CDMX, y que en respuesta “el régimen nos contestó con golpes”.
De acuerdo con la diputada capitalina, Claudia Pérez y Daniela Álvarez resultaron lesionadas tras la trifulca.
