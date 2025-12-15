El Congreso de la Ciudad de México se convirtió este domingo en el escenario de una trifulca que incluyó gritos, jalones de cabello y empujones, protagonizada por legisladoras de oposición contra morenistas; esto, mientras se discutía el proyecto para desaparecer el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Info-CDMX).

Mientras el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma Suárez, intentó continuar con la sesión ordinaria para debatir la aprobación del tema, la diputada panista Daniela Álvarez acusó a Morena de romper el acuerdo de formar un nuevo órgano de transparencia colegiado.

La legisladora blanquiazul se plantó detrás del presidente de la Mesa Directiva, para impedir que continuara la discusión. Entre gritos con la morenista Martha Ávila Ventura, le solicitó “no me vuelvas a tocar, porque yo nunca te he tocado”.

🔴Así fue la pelea que se registró en el Congreso capitalino durante la discusión del dictamen que desaparece el Instituto de Transparencia de la CDMX



Laura Cardoso vía @Radio_Formula pic.twitter.com/B2L7sIncWB — Azucena Uresti (@azucenau) December 15, 2025

Pese al llamado de Sesma Suárez a mantener la cordura, las diputadas continuaron gritoneándose: “están siendo dañadas las instalaciones de este recinto y ha habido ataques a legisladoras y legisladores”, condenó el presidente del Congreso capitalino.

Posteriormente, la vicepresidenta Yuriri Ayala tomó del brazo a la diputada panista y le jaló el cabello. En respuesta, Álvarez soltó un codazo a Yuriri Ayala, lo que desencadenó una serie de agresiones entre distintas congresistas.

En otro video, se muestra el momento en el que la diputada del PRI, Tania Larios, trepa a la cabina de audio del Congreso para desconectar cables e impedir que siguiera el debate.

Ante tal hecho, la diputada de Morena, Ceci Vadillo, denunció que Larios había dañado el sistema de audio al cortar los cables, sin embargo, su contraparte aclaró que solo los desconectó.

Aquí está el momento exacto donde la diputada @TaniaLariosMX se metió al sistema de audio y cortó todos los cables de los micrófonos del @Congreso_CdMex para que no pudiera haber debate.



Esto no es contra las y los diputados, sino que se trata de presupuesto público destruido… pic.twitter.com/6AgkP5qkvx — Ceci Vadillo (@Ceci_vadillo) December 15, 2025

Tras el encontronazo, la bancada del PAN CDMX denunció que las morenistas, “agresivas e intolerantes”, se lanzaron a los golpes, insultos, vejaciones y jalones, ante una falta de argumentos.

🗳📌 A GOLPES Y JALONES DE CABELLO EN EL CONGRESO CDMX POR EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA



Diputados del PAN tomaron la tribuna para frenar la desaparición del InfoCdMex.



Legisladores de Morena subieron para reanudar la sesión y hubo agresiones físicas. pic.twitter.com/e1aFSgS9ba — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) December 15, 2025

La legisladora panista América Rangel señaló en sus redes sociales que tomaron la tribuna en protesta por la decisión de Morena de desaparecer Info-CDMX, y que en respuesta “el régimen nos contestó con golpes”.

De acuerdo con la diputada capitalina, Claudia Pérez y Daniela Álvarez resultaron lesionadas tras la trifulca.

🥊Así dejaron a la diputada @ClaudiaPerezmx

después de ser agredida por@yuriri_ayala y @RosarioMorales_ de Morena en el Congreso de la CDMX mientras se discutía la desaparición del @InfoCdMex



México y sus legisladores dos pasos más adelante que la IA. Son hechos graves que… pic.twitter.com/UdMRS1T773 — Laura Brugés (@LauraBruges) December 15, 2025

