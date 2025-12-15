Luego de que el Congreso de San Luis Potosí aprobó este domingo una ley para que el estado tenga su primera gobernadora en 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó y reiteró estar en contra del nepotismo.

En su conferencia mañanera de este lunes 15 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que se tiene que revisar si esta decisión del Congreso de San Luis Potosí está dentro de la Constitución.

“El INE, desde mi punto de vista, estoy de acuerdo, en el 21 creo que fue, o antes, tomó esta resolución de que los partidos políticos, cuando se trata de gubernaturas, decidan la mitad de candidatos mujeres y la mitad de candidatos hombres, yo creo que esto es bueno.

“Igual está en nuestra Constitución que la mitad del congreso federal tiene que ser mujeres y la mitad hombres. O sea, yo creo que está bien que se legisle para que nos den oportunidad las mujeres, eso nos han permitido que las mujeres hoy tengamos mucho mayor participación en la vida pública que si no hubiera habido estas orientaciones, porque finalmente resuelven una desigualdad histórica, eso digamos, yo estoy de acuerdo”, expresó.

“Ya se aprobó en el Congreso que para el 2030 no puede haber familiares directos, hasta el cuarto nivel, que puedan ocupar el mismo puesto de elección popular [...]. No creo que se deba dejar a un familiar como candidato, pero, pues también ahí en cada partido tiene su idea, en el 2030 ya será para todos y en el 2027, pues cada partido tomará su decisión política”, comentó.

