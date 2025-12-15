Más Información

Para la fabricación del , la presidenta recalcó que en Puebla trabajan cerca de 70 profesores e investigadores, además que no compite con los grandes vehículos de pasajeros ni con transporte público.

En su conferencia mañanera de este lunes 15 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que se espera que el prototipo esté listo para mediados de 2026 y que en primer trimestre de 2027 inicie la producción.

“Tiene una característica: que es un mini vehículo; es decir, no compite con los grandes vehículos de pasajeros, con vehículos más pesados o transporte público, es un mini vehículo que está pensado para las , eléctrico con ciertas características.

“El objetivo es que ya esté listo el prototipo a mediados del próximo año, y la producción en serie en el primer trimestre del 2027, esa es la idea”, dijo la Presidenta.

Comentó que cualquiera lo puede comprar para su transporte individual, pero el nicho es para sustituir mototaxis y transporte de carga menor, como por ejemplo el del y otras ciudades.

