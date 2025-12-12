El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé entregar este lunes 15 de diciembre las propuestas de reforma electoral hechas por diversas organizaciones civiles, asociaciones especializadas y actores del ámbito electoral a la Comisión Presidencial. Estás organizaciones acudirán acompañadas por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

“El INE no presenta una iniciativa propia de reforma, ni sustituye las atribuciones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. En su carácter de organismo constitucional autónomo, el Instituto ha fungido como puente y facilitador para que las propuestas de organizaciones, asociaciones y colectivos puedan ser conocidas por las instancias responsables del proceso de reforma, respetando en todo momento el marco legal vigente”, detalló el INE en un comunicado.

Eso luego de que circulara un supuesto borrador de reforma electoral atribuido a Guadalupe Taddei, quien aseguró que se trataban de documentos sólo resultado de reflexiones sobre una posible reforma y una propuesta que tuviera el acuerdo de todos los consejeros.

Al anunciar el acompañamiento a las organizaciones que presentarán sus propuestas a la Comisión Presidencial que preside Pablo Gómez, el INE reiteró que “este acompañamiento responde a un compromiso institucional con la inclusión de voces diversas, la escucha activa y la construcción de insumos técnicos y operativos que contribuyan a un debate informado sobre el futuro del sistema electoral mexicano”.

“Las propuestas que serán entregadas a la Comisión Presidencial recogen experiencias locales, perspectivas especializadas y diagnósticos derivados de la operación cotidiana de los procesos electorales, y buscan fortalecer la democracia, el federalismo electoral y los derechos político-electorales de la ciudadanía”.

