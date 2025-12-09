La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, recibió de parte del colectivo “Salvemos a la democracia” la primera iniciativa ciudadana en materia electoral, la cual propone reformar cinco artículos Constitucionales y será enviada al Instituto Nacional Electoral (INE) para su verificación.

“Conforme a lo que establece nuestra normatividad, yo recibo ese documento (…) es una app que ya tiene las firmas que requiere la ley y yo la mandaré al INE para su verificación”, informó la diputada presidenta en entrevista previa con los medios.

En la reunión, se dio a conocer que fueron entregadas 188 mil 358 firmas, lo que representa un 45 por ciento más de las requeridas por la legislación para presentar iniciativas ciudadanas, la cual establece que deben estar respaldadas por el 0.13 por ciento de la lista nominal de electores.

“El INE tendrá que confirmar que son de una aplicación de ellos y que ya tienen las firmas correspondientes para que, en su caso, pueda iniciar el proceso legislativo esta iniciativa ciudadana”, señaló.

En redes sociales, la presidenta de San Lázaro detalló que la iniciativa ciudadana propone reformar cinco artículos Constitucionales.

“El Colectivo Salvemos a la Democracia me hizo entrega del respaldo ciudadano registrado en la aplicación del INE. Como lo ordena el artículo 132 de nuestra Ley Orgánica lo remitiré al INE para continuar con el trámite de verificación, una vez que suceda continuaremos con el procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados”, agregó.

