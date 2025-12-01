La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se manifestó en contra de que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador fije posicionamientos políticos, como el de ayer, en un video publicado en sus redes sociales, para apoyar al régimen.

“Con todo respeto, me parece que el tiempo del expresidente López Obrador ya pasó, él ya tuvo la oportunidad de fijar posiciones, de hacer políticas públicas y su tiempo ya concluyó”, dijo.

Señaló que López Obrador debe dejar que la presidenta Claudia Sheinbaum tome las decisiones de gobierno, y no ocupar los espacios que le corresponde a la titular del Ejecutivo federal.

“Me parece que por respeto a la primera mujer presidenta en la historia de este país, debe dejar, debe permitir que la presidenta de la República tome posiciones, fije decisiones y que no ocupe los espacios públicos que le corresponden a la presidenta de uno de los tres poderes, se lo digo con todo respeto, pero me parece que la presidenta de la República tiene derecho a ejercer su cargo, y el expresidente debería respetarle ese espacio”, expresó.

El expresidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum.

López Rabadán también se refirió al “destape” que hizo ayer el presidente de su partido, Jorge Romero Herrera, al designarla como una de sus “fichas” para competir por la Presidencia de la República en 2030.

Al respecto, evadió responder si le gustaría participar en la próxima elección presidencial, pero dejó abierta la posibilidad.

“Agradezco la mención a mi presidente nacional, hoy estoy convencida de que lo que me toca es presidir la Cámara de Diputados… después Dios dispondrá. Hoy lo que me gustaría y me gusta mucho es ser presidente de la Cámara de Diputados”, comentó.

