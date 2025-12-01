Las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobaron este lunes el calendario para el desarrollo del final de periodo legislativo en la Cámara de Diputados, que prevé seis sesiones más en el pleno del recinto legislativo de San Lázaro, para con Luis el próximo 11 de diciembre.

El calendario establece que este lunes sesionará la Comisión de Marina para aprobar la Ley de Ascensos enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El martes 2 de diciembre sesionarán las comisiones de Hacienda, Igualdad de género, así como la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mientras que en el pleno se votará la Ley de ascensos, una reforma en materia de igualdad sustantiva, un declaratoria de año, la emisión de una moneda conmemorativa, así como nombramientos en la Secretaría de Hacienda.

Para el miércoles 3 de diciembre, sesionará la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, mientras que en el pleno se votarán las reformas a la Ley General de Salud para lograr la prohibición total de los vapeadores, así como una reforma en materia de economía circular.

El jueves 4 de diciembre, se prevé discutir y votar la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales.

El calendario establece que los días 9 y 10 de diciembre habrá sesiones ordinarias, pero aún no han definido los dictámenes que se someterán a discusión, mientras que el 11 de diciembre se prevé la sesión de clausura.

