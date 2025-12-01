La Comisión de Puntos Constitucionales pospuso “hasta nuevo aviso” la reunión que tendría esta tarde, a las 18:00 horas, para discutir y, en su caso, aprobar el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional para empatar la revocación de mandato con la elección intermedia del 2027.

Ésta es la segunda vez que se cancela la dictaminación del proyecto, a pesar de ser un tema “prioritario”, como lo definió el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, el pasado 7 de noviembre.

El pasado 10 de noviembre, se había agendado una reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales para avalar dicho dictamen, pero también fue suspendida de última hora.

Lee también Senado enviará al Ejecutivo lista de 10 candidaturas a la FGR; prevén elección esta misma semana

“Es prioritario revisar y en su caso apoyar dos reformas constitucionales, la eliminación del fuero y la revocación de mandato. Para nosotros, el que los ciudadanos ejerzan la facultad de control sobre el presidente o la presidenta sí es prioridad”, dijo Monreal ese día.

La iniciativa fue presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), el pasado 18 de septiembre, y al día siguiente fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, acusó que Morena busca que la presidenta Claudia Sheinbaum haga campaña en el 2027, junto con los candidatos guindas a diputados federales, gobernadores en 17 entidades y jueces.

Lee también Diputados y senadores se dan Navidad de 208 mdp

“El objetivo es adelantar la revocación y empatarla con la elección de diputadas y diputados federales. ¿Qué implica esto? Que la Presidenta de la República se mete a la boleta de las elecciones en las intermedias, en contra de la Democracia mexicana. La presidenta de la República podrá hacer campaña para no ser, entrecomillado, revocado, porque esto lo van a armar para entrar a las campañas, que los candidatos de morena pues se van a colgar de ella en la campaña constitucional”, afirmó el 7 de noviembre.

Actualmente, la Constitución establece que la revocación de mandato debe realizarse el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria, y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/apr