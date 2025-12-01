Más Información

Se inscriben ante el Senado 43 aspirantes para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy y Ricardo Peralta

Sheinbaum: salida de Gertz fue acordada; "inicia una nueva etapa", dice

Dulce Navidad; diputados y senadores se dan fin de año de 208 mdp

Agentes desaparecidos de Harfuch ya fueron localizados; están bien, dice Sheinbaum

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Mundial 2026: ¿Irá Sheinbaum al sorteo en Washington?; esto dice la Presidenta

Un total de 43 personas se registraron como aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), vacante desde el pasado 27 de noviembre, tras la salida anticipada de .

De las 43 personas que cumplieron los requisitos de la convocatoria pública emitida por el , solo seis son mujeres, entre ellas , exconsejera jurídica del Ejecutivo, quien actualmente es la encargada del despacho de la FGR.

Entre otros nombres que aparecen en la lista destacan el exadministrador general de Aduanas, , y el exdiputado federal Hamlet García Almaguer.

De esa lista, la Junta de Coordinación Política () del Senado deberá seleccionar al menos a 10 candidaturas para enviarlas a la presidenta , con la finalidad de que de esos nombres, elija una terna que deberá presentar ante la cámara alta para continuar el proceso de elección de quien será titular de la FGR.

mahc/apr

