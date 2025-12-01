La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que a más tardar el miércoles tomará la decisión de si asiste o no al sorteo del Mundial de Futbol FIFA 2026 que se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en Washington D. C.,

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que hablará con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para que le informe detalles de cómo será este evento.

"Yo creo que mañana o pasado lo estaremos decidiendo. Vamos a esta por teléfono Gianni Infantino, que vino aquí, que le agradezco la visita que hizo, vamos a estar hablando para ver cómo va a estar el evento, cómo es la invitación, y ya les estaremos informando. A más tardar, el miércoles tomaremos la decisión", dijo.

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará el viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D. C, y en donde se espera la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

