Más Información

Sheinbaum asegura que salida del fiscal Gertz Manero fue acordada; "inicia una nueva etapa" en FGR, dice

Sheinbaum asegura que salida del fiscal Gertz Manero fue acordada; "inicia una nueva etapa" en FGR, dice

La mañanera de Sheinbaum, 1 de diciembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 1 de diciembre, minuto a minuto

Diputados y senadores se dan Navidad de 208 mdp

Diputados y senadores se dan Navidad de 208 mdp

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Semifinales Apertura 2025: Quedan definidos los cruces de la Liga MX

Semifinales Apertura 2025: Quedan definidos los cruces de la Liga MX

Blinda Plan Michoacán a la ruta del limón

Blinda Plan Michoacán a la ruta del limón

La presidenta informó que a más tardar el miércoles tomará la decisión de si asiste o no al de Futbol FIFA 2026 que se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en Washington D. C.,

A pregunta expresa en , la jefa del Ejecutivo federal señaló que hablará con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para que le informe detalles de cómo será este evento.

"Yo creo que mañana o pasado lo estaremos decidiendo. Vamos a esta por teléfono Gianni Infantino, que vino aquí, que le agradezco la visita que hizo, vamos a estar hablando para ver cómo va a estar el evento, cómo es la invitación, y ya les estaremos informando. A más tardar, el miércoles tomaremos la decisión", dijo.

Lee también

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará el viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D. C, y en donde se espera la presencia del presidente de Estados Unidos, .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]