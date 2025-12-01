Más Información

Diputados y senadores se dan Navidad de 208 mdp

La mañanera de Sheinbaum, 1 de diciembre, minuto a minuto

Abaten a Pedro Inzunza, "El Pichón", tras enfrentamiento durante cateos en Sinaloa; detienen a dos miembros de su célula

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Semifinales Apertura 2025: Quedan definidos los cruces de la Liga MX

Blinda Plan Michoacán a la ruta del limón

Claudia Sheinbaum Pardo informa este lunes 1 de diciembre los acontecimientos más relevantes en México durante su conferencia en Palacio Nacional.

Sigue lo más relevante aquí.

07:38.- Indica que durante el Buen Fin hubo simulación de ofertas en algunas tiendas.

07:36.- Sobre la canasta básica, menciona que la meta es de 910 pesos.

07:35.- Indica que el precio promedio nacional de la gasolina es de 23.58 pesos.

07:33.- Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), indica que Finabien continúa siendo la remesadora que más pesos da por dólares.

07:31.- Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

