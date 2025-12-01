La mañanera de Sheinbaum, 1 de diciembre, minuto a minuto

Claudia Sheinbaum Pardo informa este lunes 1 de diciembre los acontecimientos más relevantes en México durante su conferencia en Palacio Nacional.

Sigue lo más relevante aquí.

07:38.- Indica que durante el Buen Fin hubo simulación de ofertas en algunas tiendas.

07:36.- Sobre la canasta básica, menciona que la meta es de 910 pesos.

07:35.- Indica que el precio promedio nacional de la gasolina es de 23.58 pesos.

07:33.- Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), indica que Finabien continúa siendo la remesadora que más pesos da por dólares.

07:31.- Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr