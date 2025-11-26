Tras la visita oficial de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que ambos gobiernos acordaron impulsar una segunda etapa de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, aplicados por México en territorio hondureño como parte de su estrategia de cooperación para el desarrollo.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la continuidad de estos proyectos se planteó como una vía efectiva para desalentar la migración forzada, mediante el apoyo directo a comunidades vulnerables y a la generación de oportunidades en los países de origen. Recordó que ambos programas ya operan en Honduras bajo un esquema bilateral, y destacó que en esta nueva fase buscan ampliar su alcance y consolidar los resultados obtenidos hasta ahora.

"(Es) una visión de cooperación para el desarrollo la mejor forma de evitar que haya migración, pues es invirtiendo y apoyando a las personas en sus lugares de origen. (También se firmaron) convenios con Pemex con Comisión Federal de Electricidad", destacó.

La Presidenta mexicana indicó que la visita de Castro también tuvo el objetivo de agradecer la cooperación que México ha mantenido con el país centroamericano, donde además se han firmado convenios con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para fortalecer servicios energéticos y productivos.

En un contexto político clave para Honduras, que celebrará elecciones este domingo, Sheinbaum señaló que Castro expresó su preocupación por que el proceso electoral se realice con respeto absoluto a la voluntad popular, sin injerencias externas. La Mandataria subrayó que México respalda esta postura y defendió el principio de no intervencionismo como base de las relaciones diplomáticas en la región.

Sheinbaum también reconoció los resultados del gobierno hondureño en el combate a la pobreza, señalando que el país vecino ha reducido la pobreza y pobreza extrema mediante políticas sociales alineadas a las que México impulsa, entre ellas la mejora del salario mínimo y el desarrollo de infraestructura social. Castro concluirá su mandato en aproximadamente cuatro meses, con el objetivo de dejar consolidada esta agenda de cooperación bilateral.

