Dan orden de aprehensión a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; se convierte en testigo protegido de FGR

Sheinbaum: Acusaciones a Raúl Rocha son independientes a Fátima Bosch; "le quieren quitar mérito", dice

Transportistas mantienen bloqueos en 10 estados

Plantan a Noroña tras dichos contra Grecia Quiroz; "tienen una campaña contra mí", asegura

"Métete conmigo… Grecia no está sola"; diputado del Movimiento del Sombrero responde a Noroña

"Para lo político ya habrá otros momentos"; Sheinbaum pide solidaridad a Noroña con Grecia Quiroz por muerte de Carlos Manzo

La Presidente pidió al , senador de Morena, respeto y sensibilidad para , alcaldesa de Uruapan, Michoacán, y viuda de , presidente municipal de Uruapan, asesinado el pasado 1 de noviembre.

“Creo primero, en estos casos hay que ser muy… Hay que respetar, primero. O sea, la esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil, acaba de perder a su esposo. En esa parte tiene que haber una sensibilidad, para empezar.

“Creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo. Hay que ser solidario en este momento, estés de acuerdo o no. Es mi opinión, y para lo político ya habrá otros momentos”, dijo en Palacio Nacional.

Noroña asegura que Grecia Quiroz va por gubernatura de Michoacán

El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña aseguró que a la viuda de Carlos Manzo "la ambición ya se le despertó y va por la , se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ella ya está en esa línea”.

El expresidente del Senado, dijo que Grecia Quiroz tendrá todo el apoyo de los partidos de oposición debido a que requieren “figuras fascistas” para legitimar a la derecha.

