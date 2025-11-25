Morelia, Michoacán.- Jaciel "N", "El Pelón", escuchó este martes, las imputaciones de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, por su probable comisión en los delitos de extorsión agravada y cohecho, por los que fue capturado el pasado 23 de noviembre.

Los hechos presentados en este caso, por la procuración de justicia, no fueron relacionados al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Durante la audiencia inicial, el juez de control, decretó la legal detención de Jaciel N, quien fue detenido afuera de un hotel en la ciudad de Uruapan, donde presuntamente intentó sobornar “con 5 varos” a los agentes de investigación de la FGE y a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

Esos señalamientos, hicieron que la representación social, incluyera el delito de cohecho en agravio de la sociedad.

Lee también: CRIT Teletón Los Cabos abre sus puertas para atender a 500 familias con niños con discapacidad

Los datos de prueba presentados por la fiscal del caso, indican que todo deriva de una investigación por el delito de extorsión agravada, donde la víctima fue la madre de Fernando N, uno de los dos menores de edad, implicados en el homicidio de Manzo Rodríguez.

María Esther, denunció ante la FGE, que el 27 de octubre de este año, recibió una llamada de Jaciel N, en la que le exigía la cantidad de 10 mil pesos, ya que había sacado de un problema a su hijo Fernando y al amigo de este, Víctor Manuel -asesino material, días después, de Carlos Manzo-.

La narrativa de la fiscal, señala que Jaciel N, conoció a Fernando y a Víctor Manuel, en un centro de rehabilitación, donde era el primer encargado y al salir los tres, El Pelón les ofreció trabajo en la venta de drogas.

Según la declaración de María Esther, Jaciel N le pidió esa cantidad, ya que los menores trabajaban para él en narcomenudeo y habían cometido el error de llevar droga de Paracho (su lugar de origen) a Uruapan, lo que “a alguien” no le había gustado, por lo que tuvo que intervenir para salvarles la vida.

Lee también: Gobernador de Tamaulipas refrenda compromiso de trabajar a favor de las mujeres; "Aquí estamos puestos, Presidenta", afirma

María Esther se negó a darle dinero y Jaciel N, junto con Fernando y Víctor Manuel, se trasladaron a la casa de la señora en Paracho, donde intentó sacarle el dinero a ella y a la mamá del otro menor e incluso la obligó a llamarle a la otra familia, para exigirles el dinero (5 mil pesos por cada uno), cita la representación social.

Al no lograr su cometido, Jaciel "N" le dijo a Fernando, con voz amenazante, “despídete de tu mamá”. Después se llevó a los dos menores y ya no se supo más de Fernando, hasta que la mañana del 1 de noviembre, contactó a María Esther y le dijo: “Mami, te amo, te extraño, te quiero mucho. No le vayas a dar dinero a Jaciel; todo es una mentira; es una extorsión”.

María Esther, dijo en su declaración, que antes, Fernando le comentó que Jaciel N le había enterrado unas tijeras en el abdomen y le mandó una fotografía, no sin antes decirle que borrara los mensajes y reiterarle que todo se trataba era una extorsión.

La denuncia de la madre de familia, tomó fuerza cuando el pasado 23 de noviembre, las autoridades recibieron a través de los números de emergencia, una llamada anónima, en la que les alertaban de un sujeto sospechosos que ya lleva días hospedado en un hotel de tres pisos.

Lee también: Chiapas incinera más de dos toneladas de droga; FGR y fuerzas federales encabezan operativo

La información que le fue proporcionada a las autoridades, indicaba que se trataba de un hombre que ahí se escondía, que realizaba llamadas de extorsión por las noches y hacía movimientos con taxistas que recogían y le llevaban cosas.

Testimonios recabados por la Fiscalía estatal, revelaron que el mismo Jaciel "N", ya le había pedido insistentemente a las camareras y al personal del hotel, que no dijeran que ahí se encontraba hospedado, pero su actitud era demasiado sospechosa y eso lo delató.

Así fue que las autoridades desplegaron un operativo a ese hotel, esperaron a que saliera el sujeto y a las 00:10 del pasado 23 de noviembre, logran su captura.

A pesar de que Fernando y Víctor Manuel conocían a Jaciel N y presuntamente trabajaban para él en la venta de drogas, la fiscal del caso, no presentó prueba alguna que relacione este caso, con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En la audiencia tampoco se expuso el supuesto reclutamiento de jóvenes en centros de adicciones, para integrarlos a las filas del crimen organizado, pues Fernando y Víctor Manuel, tenían una relación de amistad desde hace dos años, que coincidieron en un centro contra las adicciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr