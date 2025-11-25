El diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafolla, del Movimiento del Sombrero, difundió un mensaje en redes sociales en el que recriminó al senador Gerardo Fernández Noroña por los comentarios que hizo sobre Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre.

En redes sociales, Bautista Tafolla reprochó que Noroña involucrara a Quiroz en sus comentarios y sostuvo que ella no participa en la escena pública por decisión propia. Destacó que su mensaje buscó aclarar que la situación derivó del homicidio del alcalde.

“¿Cómo te atreves a meterte con una víctima cuando no entiendes su dolor? No está ahí por elección… está ahí porque le arrebataron al amor de su vida”, escribió el legislador, además de asegurar que la alcaldesa cuenta con respaldo: “Que no esté Carlos Manzo no significa que Grecia Quiroz esté sola”.

En su mensaje, Carlos Alejandro Bautista pidió que cualquier confrontación se dirija a él y no a la viuda del alcalde: “A ti, que solo te preocupa seguir respirando política: métete conmigo. Pero a Grecia, déjala en paz. Y si quieres hablar, aquí te espero en Uruapan… o dime a dónde voy. Aquí no somos derecha, aquí somos pueblo, cabrón”.

Comentarios de Noroña sobre la alcaldesa y el escenario político

Las declaraciones que originaron la respuesta del diputado michoacano provinieron de un videochat en el que Fernández Noroña sostuvo que Quiroz García busca proyectarse hacia la gubernatura de Michoacán. Aseguró que “la ambición ya se le despertó”, que será candidata y que la oposición la impulsará porque necesita “figuras fascistas”.

El senador también calificó como irresponsables las referencias de la alcaldesa hacia los morenistas Raúl Morón y Leonel Godoy, a quienes ella ha mencionado como posibles responsables del homicidio de Manzo. Indicó que, si cuenta con información, puede presentarla ante la fiscalía.

