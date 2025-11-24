Más Información
Caso Carlos Manzo: cae Jaciel Antonio; es identificado como reclutador de dos implicados en asesinato del alcalde de Uruapan
Segob identifica intereses políticos en bloqueos de transportistas y productores; “el diálogo está abierto”
Campesinos y transportistas paralizan principales accesos viales; minuto a minuto de los bloqueos carreteros
Caso Fede Dorcaz: vinculan a proceso a presuntos responsables del asesinato del modelo y cantante argentino
Hallan siete cuerpos en límites de Zacatecas y San Luis Potosí; detienen a cuatro elementos de la Guardia Civil potosina
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que en Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos del gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad de Michoacán, detuvieron a Jaciel Antonio “N”, identificado como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas.
Labores de investigación señalan a Jaciel Antonio “N” como responsable de reclutar a dos personas que participaron en el homicidio de Carlos Manzo.
Aseguró que siguen trabajando de manera coordinada para combatir la impunidad y detener a todos los responsables de este crimen.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]