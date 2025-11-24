Más Información

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que en Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos del gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad de Michoacán, detuvieron a Jaciel Antonio “N”, identificado como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas.

Labores de investigación señalan a Jaciel Antonio “N” como responsable de reclutar a dos personas que participaron en el homicidio de Carlos Manzo.

Aseguró que siguen trabajando de manera coordinada para combatir la impunidad y detener a todos los responsables de este crimen.

Detienen a Jaciel Antonio, identificado como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas. Foto: Captura de pantalla de la cuentad e X de @OHarfuch
Detienen a Jaciel Antonio, identificado como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas. Foto: Captura de pantalla de la cuentad e X de @OHarfuch

