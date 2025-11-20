Jorge Armando "N", conocido como "El Licenciado" e identificado como el actor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, fue detenido mientras caminaba por calles de Morelia.

Así lo reveló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en entrevista con Azucena Uresti, donde también abundó en cómo se logró identificar a este sujeto.

El secretario de Seguridad mencionó que el pasado 18 de noviembre se llevó a cabo la detención de Jorge Armando "N", tras implementar un operativo en Morelia, Michoacán.

El opertivo se llevó a cabo en la tarde-noche del martes, informó García Harfuch.

"A "El Licenciado" lo detuvieron cuando iba caminando por la calle, cerca de su domicilio", indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) al detallar que el operativo se llevó a cabo en la colonia Centro, de Morelia, Michoacán.

También informó sobre la detención de otro sujeto, de quien no se ha dado a conocer su identidad, que participó en el homicidio al ayudar a escapar en un taxi a otro de los sicarios que estaban en el evento público donde se asesinaron a Carlos Manzo.

García Harfuch indica que, si bien este sujeto no participó de manera en el homicidio, sí ayudó al escape de los sicarios.

"Entre ayer y hoy se han hecho más diligencias, como el cateo al domicilio de 'El Licenciado'", dijo.

Señala que hay más personas que participaron en el homicido de Carlos Manzo; sin embargo, para no entorpecer la investigación, aún no se ha informado sobre la identidad de estos sujetos.

Homicidio del asesino de Carlos Manzo, la clave que ha llevado hasta el "R1"

El secretario de Seguridad continuó explicando que las investigaciones sobre este caso han avanzado hasta llegar a la identificación, sin aún detenerlo, de "R1". En un principio, se dio con la identidad de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el sicario de 17 años que mató al alcalde de Uruapan.

La muerte de este implicado llevó a la identificación de dos cómplices más -asesinados también- y luego se identificaron a otras personas que trabajan con esta célula criminal, para llegar a la detención de "El Licenciado", el autor intelectual y material de este crimen.

"En todos los indicios que se han recabado en esta investigación sale muchísima información que nos van a ampliar las líneas de investigación.

Lo que se sabe del grupo criminal que mató a Carlos Manzo

Omar García Harfuch detalló que los criminales que asesinaron al alcalde de Uruapan pertenecen a una célula criminal que opera en el estado, perteneciente al CJNG.

"Esta célula trabaja directamente en Michoacán, es una célula del Cártel Jalisco (Nueva Generación), pero operan en Michoacán. Es una célula muy local", informó.

Sobre el "R1", García Harfuch indicó que este sujeto opera de manera directa en cuatro municipios o más de Michoacán, a la par de su hermano, conocido como "R2".

