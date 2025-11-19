Plan Michoacán deja 83 detenidos hasta el 18 de noviembre; decomisan arsenal y químicos para drogas sintéticas

Del 10 al 18 de noviembre, personal de la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército Mexicano y autoridades civiles, detuvieron a 83 personas en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y el Plan de operaciones “Paricutín”.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las Comandancias de la XII Región Militar y las 21 y 43 Zonas Militares, también se han atendido 59 denuncias ciudadanas y se aseguraron 38 armas de fuego, 6 mil 363 cartuchos, 346 cargadores, 52 artefactos explosivos, 52 kilos de material explosivo y 74 vehículos.

Además, dio a conocer el aseguramiento de 13. 432 kilos de marihuana, 332.1025 kilos de metanfetamina, así como 9 mil 200 litros y 2 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética.

Armas aseguradas como parte de los resultados del Plan Michoacán (19/11/2025). Foto: Especial

Por medio de un comunicado, la Defensa detalló que los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, con el fin de continuar las investigaciones. Agregó que los operativos se realizaron con estricto apego al Estado de derecho y pleno respeto a los derechos humanos.

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, reafirmaron su compromiso de servir al pueblo de México contribuyendo al restablecimiento de la paz y al fortalecimiento del estado de derecho en Michoacán.

Cabe destacar dichas operaciones se implementaron por el Gobierno Federal con el propósito de reforzar la estrategia de seguridad en el estado tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

