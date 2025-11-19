Edson Andrade, señalado como el "impulsor" de la marcha de la Generación Z, acusó este miércoles que deberá abandonar su hogar y el país, debido a que desde el gobierno federal revelaron información que pone en riesgo su seguridad.

A través de un video publicado en redes sociales, el joven compartió que desde el partido oficialista crearon la falsa narrativa de que recibió millones de pesos por impulsar la marcha convocada por la Generación Z, esto, luego de que la presidenta nacional de MORENA, Luisa María Alcalde, acusara que fue contratado por el Partido Acción Nacional (PAN) para el servicio de Estrategia digital y gestión de redes para el blaquiazul en la CDMX.

"La persecusión de la presidenta Claudia Sheinbaum ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país. Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales, y crearon la falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta. Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen.

"Buscan criminalizarme por trabajar exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales, sino con la producción de contenidos institucionales en los que claramente no salgo yo y tampoco realizo solo, me acompaña un equipo de jóvenes que como yo, prestan sus servicios profesionales y reciben un pago de ese contrato a mi nombre", explicó.

Edson aseguró que nadie le paga por alzar la voz, pues lo ha hecho desde los 16 años, y aclaró que le pagan por trabajar, acusando que funcionarios públicos no lo hacen, pero tienen "mansiones, ranchos, cientos de autos, ¿a ellos cuándo los exponen?", cuestionó.

También mencionó que se ha perseguido a periodistas, productores del campo, madres buscadoras, feministas y en esta ocasión van por los jóvenes: "nos meten a la cárcel por protestar y nos criminalizan por alzar la voz y exponer la realidad nacional, pero sabe qué, no nos vamos a dejar, porque por quienes tiene que ir es por los criminales, por nadie más".

Acusó que, de denunciar su caso, estaría en manos de la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, hermana de Luisa María Alcalde Luján, por lo que conoce el destino que tendría la denuncia.

"Me duele profundamente tener que dejar a mi familia y a mi hogar, ¿pero qué opción tengo? ¿Denunciar que hayan puesto a disposición del crimen mis datos para encontrarme? Si hoy la fiscal es la hermana de la presidenta del partido en el poder, sé perfectamente qué destino tendrá esa denuncia", expresó.

De igual manera, aseguró que no tiene nada que esconder y que "cuando las cosas son ilícitas, se ocupan sobres amarillos, de esos que su partido ocupa muy bien".

"Y no soy funcionario, tampoco soy hijo de ningún político ni empresario, solo soy un joven que vino desde abajo y cansado de un país sometido que ocupa la violencia, el crimen y la corrupción, alzó la voz y eso fue mi gran cirmen.

Podrán sacarme de mi casa, podrán sacarme del país, pero no podrán sacarme de la causa; yo no me voy vencido, me voy para seguir luchando. Cuando un pueblo pierde el miedo, ya ningún poder es capaz de detenerlo, y ya no tenemos miedo", finalizó.

La persecución de la presidenta @Claudiashein en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy me veo obligado a abandonar mi hogar…y mi país.



Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo… pic.twitter.com/611du1vFnc — Edson Andrade (@EdsonAndradeL) November 19, 2025

¿Qué dijo Luisa Alcalde sobre Edson Andrade?

A través de redes sociales, la líder morenista compartió el contrato donde se observa el nombre de Edson Saúl Andrade Lemus, a quien contrataron en febrero de 2025 con un sueldo de dos millones ciento seis mil ochocientos diez pesos.

El contrato compartido por la morenista detalla algunos datos personales del joven, como su clave de la credencial de elector y su registro federal de contribuyente emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El joven, quien en redes sociales comentó ser “apartidista”, fue uno de los impulsores de la marcha de la Generación Z que se realizó en calles de la capital del país y que dejó un saldo de 100 policías y 20 civiles lesionados, así como destrozos en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Muy interesante”, dice Sheinbaum sobre supuesto contrato del PAN a Edson Andrade

“Muy interesante”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, exhibió un supuesto contrato de Acción Nacional para el joven Edson Andrade, a quien señaló como “principal impulsor” de la marcha de la Generación Z.

Esta mañana, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Presidenta llamó a analizar esta información.

“Pues muy interesante, muy interesante la publicación de ayer de Luisa María. Mucha información para que se analice por todas y por todos”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 19 de noviembre en Palacio Nacional.

