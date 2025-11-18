Familiares de Brian, uno de los detenidos tras la marcha de la Generación Z, del pasado sábado 15 de noviembre, no asistió a la manifestación, fue detenido arbitrariamente, afirmó su familia.

"Estamos desesperados, él no fue a la marcha, él estaba trabajando, es estudiante en la mañana y en las tardes se va de Uber", dijo la madre del detenido.

El joven de 19 años es uno de los 27 imputados por los suceso en calles del Centro Histórico.

Entrevistados afuera de los juzgados del Reclusorio Norte, donde se lleva a cabo la audiencia, la familia de Brian narró que el sábado pasado, el joven salió de su casa en Valle de Chalco, Estado de México, para trabajar como repartidor de comida vía plataforma digital.

Las entregas que le tocaron ese día lo llevaron al Centro Histórico y al ver los disturbios entre policías y manifestantes, se acercó para mirar, tras lo cual fue detenido, aseguró su mamá, quien prefiere omitir su nombre por temor a represalias para su hijo.

El estudiante de preparatoria y repartidor fue acusado de robo y lesiones.

La madre del imputado pudo verlo la noche del domingo 16 de noviembre, afirmó que fue golpeado tras su detención.

"Trae un hoyo en la pierna y muchos golpes en la cabeza y en la cara", sostuvo la madre del estudiante.

Los padres de Brian confían en que se demuestre la inocencia de su hijo.

"Que revisen y vean que él no fue a la marcha".

