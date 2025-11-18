La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, aseguró que se cuenta con videos y pruebas que evidencian que algunos de los jóvenes participantes en la manifestación de la Generación Z, acusados de tentativa de homicidio por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no hicieron nada para ser señalados por este delito.

Indicó que la demarcación les está brindando acompañamiento a las familias y jóvenes detenidos.

"Lo que sí sé y hay pruebas y videos es que se les acusa de tentativa de homicidio a algunas y algunos de ellos cuando no hicieron absolutamente nada más que protestar legitimamente. Hay videos que respaldan esta situación", dijo.

En conferencia de prensa, la mandataria señaló que, de acuerdo a estos videos, no traían materiales para cometer las agresiones de las que se les acusa.

Lee también Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

"Ni siquiera traían materiales para agredir, no hicieron absolutamente nada más que protestar legítimamente, manifestarse y hoy están acusados de lesiones de tentativa de homicidio", afirmó.

En conferencia de prensa ayer, la fiscal local, Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que, tras la marcha de la Generación Z de este sábado, detuvieron a 18 adultos y un adolescente; tres de ellos acusados por tentativa de homicidio, cinco por por resistencia por parte de particulares, dos casos de lesiones y robo; así como ocho por lesiones.

Alessandra Rojo de la Vega comentó que las familias de algunos de los jóvenes señalados por tentativa de homicidio no quieren que se den a conocer sus nombres, a fin de que no se politice el caso y puedan resultar afectados

"Lamentablemente las familias no quieren que hable de a quiénes estamos acompañando, porque como mencioné, los han amenazado, les dijeron que esto se politiza o si salimos a hablar de ellos, les va a ir peor a los jóvenes", resaltó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL