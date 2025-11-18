La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, aseguró que tras la marcha de este sábado convocada por la Generación Z, el Juzgado Cívico de la demarcación registró 122 detenciones por uso de armas o sustancias peligrosas.

Mientras que en el Ministerio Público (MP) hubo 16 detenciones, de los cuales un menor fue liberado este lunes, y los otros 15 ya fueron trasladados a un reclusorio.

Así como siete masculinos acusados de lesiones. Además de seis hombres y dos mujeres por tentativa de homicidio.

En conferencia de prensa, la edil destacó que únicamente hay dos carpetas de investigación.

Lee también: Cruces seguros y más autobuses eléctricos, algunas de las mejoras en CDMX con recursos de licencia permanente: Semovi

En conferencia de prensa ayer, la fiscal General de Justicia capitalina (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que, tras la marcha de la Generación Z de este sábado, detuvieron a 18 adultos y un adolescente; tres de ellos acusados por tentativa de homicidio, cinco por resistencia por parte de particulares, dos casos de lesiones y robo; así como ocho por lesiones.

La edil refirió que ha habido una serie de irregularidades durante estas detenciones, como la ausencia de personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

"No vemos a Derechos Humanos acompañando a las familias, así como tampoco vimos el pronunciamiento de la institución ni del organismo, ni federal ni nacional. Tal vez estén ocupados", comentó.

La alcaldesa de Cuauhtémoc resaltó que durante una mesa de seguridad que sostuvo la demarcación y el Gobierno capitalino, la titular de la FGJCDMX estuvo ausente, y en su representación fue una persona que estuvo únicamente cinco minutos. "Nunca nos había pasado algo así, a lo mejor tenía cosas que hacer".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr