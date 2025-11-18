Cruces seguros, ampliación de Ecobici y mejoramiento de los Centros de Transferencia Modal (Cetram) de la Ciudad de México, son algunos de los proyectos que contempla realizar la administración capitalina con el dinero recaudado por la expedición de las licencias permanentes, dio a conocer el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

En conferencia de prensa, el secretario señaló que se intervendrán 116 cruceros “conflictivos”, los cuales se ha detectado que son de peligro para peatones y ciclistas; se intervendrán 66 cruces seguros en entornos escolares; y se ampliará el programa Ecobici duplicado el número de bicicletas y con 600 nuevos cicloestacionamientos.

Asimismo, adelantó que se fortalecerá el servicio de RTP con la compra de 100 autobuses eléctricos y se crearán circuitos locales de RTP para dar servicio a pueblos y barrios originarios y en la periferia de la ciudad “que es uno de los sectores menos atendidos”, afirmó.

Además, dijo, se mejorarán los CETRAMS de la capital, muchos de los cuales, reconoció “necesitan una intervención para lograr una mayor eficiencia y un mayor control de todo el transporte público, corredor y concesionado”.

Respecto a los 116 cruceros conflictivos “se van a desarrollar acciones muy puntuales para atenderlos”, dijo, y explicó que se utilizarán sistemas de semaforización inteligente, así como medidas de calmado de tardo e iluminación.

Asimismo, se harán estudios e ingeniero vial en estos puntos conflictivos; una reconfiguración geométrica segura, con la ampliación de cruces peatonales, carriles de espera ciclista y redistribución de carriles; señalización y lectura del entorno, con pasos peatonales de alta visibilidad, señalética vertical de prioridad peatonal y ciclistas, pictogramas de calzada, entre otras acciones.

