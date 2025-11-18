La mañana de este martes usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos en el paso de los trenes y saturación en los andenes de diversas líneas.

La Línea 3 fue una de las más afectadas, con usuarios reportando demoras considerables a través de redes sociales; un pasajero denunció: "Porque no avanza la línea 3, en Indios Verdes los trenes detenidos… que mal servicio y los andenes llenos de gente provocan más caos…"; otro testimonio señaló que la línea estaba "tardando más de 6 minutos".

El STC respondió a las quejas indicando: "Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 3, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales".

Pese a la reciente reapertura total, la "nueva Línea 1" también registró problemas. "¿Qué paso? En Pantitlán dirección observatorio está más lleno que cuando no abrías el total de la línea", señaló un usuario.

El STC contestó: "Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 1".

En la Línea 2, los tiempos de espera fueron un motivo de molestia, con reportes que superaban con creces los seis minutos; un comentario evidenció la demora: "Línea 2, 6 minutos no inventes si en Hidalgo tardamos 15 minutos para que pasara el tren".

En la Línea 9 se reportaron trenes llenos. "Línea 9 tardan mucho los trenes y cada que pasa están súper llenos, la gente no entra provocando que se sature más en Chabacano", comentó un usuario.

Los retrasos también se extendieron a las líneas 5, 7 y B.

