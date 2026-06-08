Una pastilla contra la obesidad de la categoría de los GLP-1 desarrollada por el laboratorio británico AstraZeneca parece favorecer una pérdida de peso comparable a otras versiones orales de la misma familia, según un estudio publicado el lunes que necesita ser confirmado por ensayos más amplios.

"La magnitud de la pérdida de peso observada con elecoglipron en este estudio es, en términos generales, comparable a los resultados comunicados con otros agonistas orales de los receptores del GLP-1", resume este estudio de fase intermedia publicado en la revista especializada The Lancet.

El elecoglipron administrado por vía oral una vez al día "presentó un perfil de seguridad y tolerancia acorde" con esta clase de medicamentos que provocan pérdidas de peso espectaculares y reducen el apetito, añade el estudio aleatorizado realizado con 310 participantes.

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Estos resultados justifican "la continuación de su desarrollo" y la realización de un ensayo con un gran número de pacientes "para confirmar la magnitud de la pérdida de peso a largo plazo" y su seguridad antes de una solicitud de autorización de comercialización, añade el estudio.

En adultos con obesidad o sobrepeso sin diabetes, este medicamento provocó "reducciones medias de peso de hasta un 10.5% a las 26 semanas y un 11.8% a las 36 semanas en el grupo que recibió la dosis más alta", subraya la doctora Marie Spreckley, investigadora especializada en obesidad en la Universidad de Cambridge.

La farmacéutica busca competir con tratamientos desarrollados por otras compañías líderes del sector. Fuente: Freepik.

"Por tanto, serán necesarios ensayos de fase 3 más amplios y de mayor duración para confirmar la persistencia de estos efectos, establecer la seguridad y la tolerabilidad a más largo plazo y determinar el lugar de este tratamiento dentro de la creciente gama de tratamientos para la obesidad y la diabetes", añadió.

Su éxito marcaría la entrada de AstraZeneca en este codiciado mercado de fármacos contra la obesidad.

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Los dos líderes del sector, la danesa Novo Nordisk y la estadounidense Eli Lilly, ya han desarrollado versiones en comprimidos de sus aGLP-1, más prácticas que las inyecciones subcutáneas.

La de Mounjaro (orforglipron de Eli Lilly) fue aprobada en abril en Estados Unidos, donde se comercializa actualmente bajo el nombre de Foundayo.

La formulación en comprimidos de Wegovy, de Novo Nordisk, está disponible en Estados Unidos y fue aprobada por las autoridades sanitarias de la Unión Europea en mayo.

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