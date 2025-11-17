La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que 19 personas -entre ellas un menor de edad- fueron detenidas por diversas agresiones cometidas durante la marcha de la Generación Z; de estas, tres serán imputadas por el delito de tentativa de homicidio.

En conferencia de prensa, la fiscal puntualizó que tras la manifestación, 29 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público tras ser detenidas en flagrancia.

No obstante, indicó que se retuvo a 18 adultos y a un adolescente, por diversos delitos, mientras que las otras 10 personas fueron remitidas al Juzgado Cívico.

Indicó que en tres casos, las personas fueron remitidas por tentativa de homicidio, en cinco por resistencia por parte de particulares, dos casos de lesiones y robo y ocho fueron por lesiones.

“Serían tres casos en los cuales se presentarían cargos por tentativa, tenemos cinco casos por el caso de resistencia por particulares, dos casos de lesión y robo y ocho casos de lesiones específicamente, esa es la numeralia que tenemos”, dijo.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal aseveró que tras la manifestación se iniciaron diversas carpetas de investigación, a partir de denuncias, principalmente por los delitos de lesiones, robo y daño a propiedad, así como remisiones realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Respecto a las detenciones en flagrancia, dijo, se recibió a 29 personas en el Ministerio Público, de las cuales, se retuvo a 18 adultos y un adolescente por diversos delitos. Mientras que las otras 10 personas, fueron remitidas al juzgado cívico, pues se determinó que las lesiones por las que fueron señalados, tardan en sanar menos de 15 días, lo cual no está tipificado como delito, sino que son consideradas faltas cívicas.

Señaló que los incidentes registrados incluyen agresiones contra 84 policías y cuatro manifestantes, así como robo y daños en un establecimiento y un vehículo.

Afirmó que todas las personas detenidas fueron valoradas medicamente al ingresar a las agencias, tuvieron contacto con sus familiares y todos cuentan con defensores acreditados, ya sea particulares o públicos.

“La Fiscalía reitera que en todas las remisiones efectuadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana se aplicaron los protocolos establecidos para garantizar los derechos de las personas detenidas”, dijo.

