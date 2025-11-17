Con el objetivo de estar en concordancia con los parlamentos de Europa, Asia y América Latina, donde la Inteligencia Artificial (IA) forma parte del trabajo legislativo, se impartió en el Congreso capitalino el curso-taller ‘Inteligencia artificial aplicada al proceso legislativo’, organizado por el diputado de Morena Alberto Martínez Urincho.

En este curso-taller se explicó el uso ético, jurídico y estratégico de la IA en el trabajo legislativo, así como su alcance, riesgos y marcos regulatorios nacionales e internacionales.

Al inaugurar el curso, Martínez Urincho aseguró que la IA “está redefiniendo a la sociedad y obviamente en múltiples dimensiones plantea diferentes cuestiones fundamentales sobre los valores humanos como la equidad, la libertad, la privacidad, la seguridad y la responsabilidad”.

Agregó que los desafíos que plantea su uso son áreas de oportunidad para mejorar las prácticas y los procesos del sector público.

Al respecto, el panista Andrés Atayde expresó que la IA debe servir a las personas e impedirse que tome el control de todos los aspectos de la vida y convivencia humana.

Luisa Ledesma, de Movimiento Ciudadano, consideró que los legisladores y sus equipos de trabajo tienen la obligación de comprender y utilizar la tecnología a favor de las personas. Dijo que la IA puede ayudar en la revisión de iniciativas, mejorar los métodos de análisis, transparencia de datos públicos y crear procesos más ágiles que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Xóchitl Bravo aseguró que la IA debe ser una herramienta de modernización y no debe suplir el razonamiento, conocimiento ni aprendizaje de las personas. Añadió que en el ámbito legislativo debe utilizarse de manera cuidadosa, ya que si la IA elabora una iniciativa, quizá el resultado no esté adaptado al entorno ni circunstancias sociales, políticas y culturales.

