EN VIVO Marcha de la Generación Z; minuto a minuto de la movilización de este 15 de noviembre

Este sábado se realizará la llamada marcha de la Generación Z, la cual partirá del Ángel de la Independencia a las 11 horas y tiene como destino el Zócalo de la Ciudad de México.

Sigue aquí el minuto a minuto de la movilización, los cortes viales y más detalles de este acontecimiento.

10:22.- Jóvenes del contingente de la Generación Z hicieron un llamado a todos los que se manifestaron en redes sociales a salir sin miedo a marchar este sábado.

“Prefiero que me quiten la beca de 3 mil pesos mensuales del gobierno a que me asesinen o desaparezcan”, dijo Ezequiel, joven con la bandera de la Generación Z.

10:16.- Enfundados con los sombreros típicos de la Tierra Caliente michoacana, los habitantes de Uruapan gritan consignas en contra del gobierno de Morena.

10:15.- Al grito de Carlos Manzo vive y Grecia no estás sola, más de un centenar de habitantes de Uruapan se manifiestan frente al Angel de la Independencia para participar en la marcha de la Generación Z.

10:06.- “Ya estamos hartos de este gobierno y toda la corrupcion. Estamos indefensos. Que salgan los jóvenes, que no tengan miedo”, dijo el señor Joaquín, enfundado en su sombrero.

10:05.- En el Angel de la Independencia comienza la vendimia de sombreros estilo Tierra Caliente de Michoacán. Banderas de la Generación Z, gorras, aguas y comida marcan el preludio de la marcha de este sábado.

10:00.- Se registra una afluencia regular, en espera del arranque de la marcha rumbo al Zócalo.

09:53.- Policías de la SSC se preparan en la calle de Hamburgo para resguardar la llamada marcha de la Generación Z que correrá del Ángel de la independencia al Zócalo.

06:06.- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Bellas Artes de la Línea 2, así como Bellas Artes de la Línea 8, permanecen cerradas hasta nuevo aviso.

El Metrobús realizará los cortes del servicio dependiendo del paso de la marcha, por lo que recomienda estar pendiente de los avisos que se lleven a cabo en redes sociales y a través de la pagina https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB

