Este sábado se realizará la llamada marcha de la Generación Z, la cual partirá del Ángel de la Independencia a las 11 horas y tiene como destino el Zócalo de la Ciudad de México.

Ruta de la marcha

De acuerdo al Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se espera que el contingente tome Paseo de la Reforma hasta avenida Juárez, un tramo del Eje Central Lázaro Cárdenas y posteriormente 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo.

Alternativa viales

La unidad de Orientación Vial dio a conocer las alternativas viales por el evento:

Para los automovilistas que busquen desplazarse de norte a sur se recomienda usar el Circuito Interior.

La alternativa para moverse de poniente a oriente de la capital es el Eje 1 Norte José Antonio Alzate.

Quienes busquen trasladarse de norte al sur al oriente de la ciudad pueden usar el Eje 1 Oriente Circunvalación.

La opción al sur para los automovilistas que se trasladen de oriente a poniente, y viceversa, es la avenida Chapultepec y José María Izazaga.

Alternativas viales. Foto: especial

