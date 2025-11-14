Más Información

Propietarios de tomaron precauciones ante la , anunciada para la mañana del sábado 15 de noviembre, con muros protectores y tapiales.

En un recorrido por la avenida se observaron en la Torre Cuarzo y cafeterías.

Mientras que en algunas sucursales bancarias y agencias de mensajería trabajadores colocaban protecciones de madera.

"Es por precaución, pero nosotros solo colocamos las protecciones, los dueños nos llaman y nosotros les trabajamos", dijo un hombre que colocaba tapiales en un banco.

"Es por precaución, pero nosotros sólo colocamos las protecciones, los dueños nos llaman y nosotros les trabajamos", dijo un hombre que colocaba tapiales. (Foto: Fabián Evaristo/ EL UNIVERSAL)
Sin embargo, el número de comercios que hasta la tarde de este viernes no habían colocado ninguna protección era mayor.

La operación de los negocios que no estaban con protecciones se realizaba con normalidad.

Apenas el martes 11 de noviembre, autoridades de la Ciudad de México colocaron vallas en el primer cuadro del Zócalo capitalino y varios inmuebles de avenida 5 de Mayo y Juárez, ante el arribo de grupos de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La marcha de la Generación Z saldrá a las 11 de la mañana del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo.

