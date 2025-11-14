Un Juez de Control Penal del Reclusorio Oriente programó la audiencia inicial en contra de Christian Nodal por el presunto uso de documento falso para las 14:30 horas del 18 de noviembre de 2025.

Además de Nodal, la audiencia también será dirigida en contra de su madre, Silvia Cristina Nodal, y su padre, Jesús González Terrazas; quienes aparecen como investigados dentro del procedimiento iniciado por la Fiscalía General de la República (FGR).

El Juez advirtió que en caso de no presentarse alguno de los acusados podría emitirse una orden de comparecencia o aprehensión en su contra como consecuencia.

De acuerdo con la información de Universal Music el caso se originó tras la presentación por parte de la familia Nodal de 32 contratos con certificaciones.

Según las investigaciones de la FGR, estas certificaciones habrían resultado falsas, lo que motivó el inicio de la carpeta de investigación y solicitud de audiencia ante juez federal.

