Un juez vinculó a proceso a tres hombres identificados como Ernesto Enrique Cazares, Jorge Luis Manjarrez y Julio César Mancera, alias Tortuga, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de posesión de drogas con fines de comercio, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las investigaciones, tras una persecución agentes de la Guardia Nacional (GN) arrestaron a los hoy imputados en Hermosillo, Sonora, a bordo de un vehículo.

También aseguraron dos pistolas abastecidas, 17 cartuchos, dos cargadores, mil 415 tabletas de fentanilo y 50.2 gramos de clorhidrato de cocaína.

El Ministerio Público de la Federación aportó los datos de prueba y el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Sonora decretó la vinculación a proceso, prisión preventiva y dos meses de plazo para la investigación complementaria.

Por otra parte, un juez de Control vinculó a proceso a Juan Carlos de la Cruz, Hernán Álvarez, Junior Reinaldo, Luis Antonio Pérez y Adolfo Vinicio Vázquez por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego agravado y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que “estas personas intentaron huir, pero fueron detenidas por policías de la Guardia Nacional en un hotel a la altura de la carretera federal Pichucalco-Escopetazo, en el tramo carretero Rayón-Tapilula, en Chiapas”.

En la acción se incautaron 11 fusiles, 46 cargadores y 821 cartuchos útiles de diferentes calibres, equipo táctico, 220 ponchallantas y dos vehículos.

El Ministerio Público de la Federación aportó datos de prueba y obtuvo la vinculación a proceso, por lo que el juez decretó prisión preventiva oficiosa y concedió dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En otra investigación, un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Sur, vinculó a proceso a siete personas por su probable responsabilidad en diversos delitos.

Esas personas fueron arrestadas durante cateos en inmuebles ubicados en las alcaldías de Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

El Ministerio Público de la Federación aportó pruebas y obtuvo la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y dos meses para la investigación complementaria, señalaron.