La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, activó la Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 15 de noviembre en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 08:00 horas de mañana.

Alerta amarilla en 4 alcaldías

Asimismo, activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado en las demarcaciones: Gustavo A. Madero, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

La dependencia recomendó a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

Mantente informado a través de las redes sociales; X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX; y del sitio web en www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

