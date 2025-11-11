Más Información

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

La mañanera de Sheinbaum, 11 de noviembre, minuto a minuto

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

Ajustan arancel a importación de azúcar; será de 156% en grano, remolacha o jarabe y llegará a 210.44% para azúcar líquida, refinada e invertida

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Buscan mejorar el turismo en México con el Mundial

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de y heladas para la madrugada y mañana de este martes 11 de noviembre para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Capitalinos se abrigan este martes por segundo día tras el ingreso de la masa de aire polar que azota el norte y centro del país, el 11 de noviembre de 2025. Foto: Francisco Rodríguez/EL UNIVERSAL
