Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses
Ajustan arancel a importación de azúcar; será de 156% en grano, remolacha o jarabe y llegará a 210.44% para azúcar líquida, refinada e invertida
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para la madrugada y mañana de este martes 11 de noviembre para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
Capitalinos se abrigan este martes por segundo día tras el ingreso de la masa de aire polar que azota el norte y centro del país, el 11 de noviembre de 2025. Foto: Francisco Rodríguez/EL UNIVERSAL
