La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para la madrugada y mañana de este martes 11 de noviembre para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Capitalinos se abrigan este martes por segundo día tras el ingreso de la masa de aire polar que azota el norte y centro del país, el 11 de noviembre de 2025. Foto: Francisco Rodríguez/EL UNIVERSAL

