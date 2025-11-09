Más Información
La entrada del Frente Fío número 13 al país este fin de semana, provocó un descenso de temperatura en el norte, centro y oriente de México, aseguró el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Ante esto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activó Puestos de Mando en los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo para coordinar acciones de prevención y atención ante las lluvias y el descenso de temperaturas.
Las instituciones educativas también anunciaron medidas preventivas para salvaguardar la salud de los estudiantes, permitiendo que se suspendan actividades durante días de frío extremo.
Suspenden clases en Puebla
La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que debido a las bajas temperaturas que se registran en el estado de Puebla debido al Frente Frío número 13, se suspenderán las clases en 14 mil 789 escuelas de todos los niveles educativos.
Por recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, centros educativos de la Sierra Norte, Nororiental, en los valles de Serdán y de Atlixco, así como en la Mixteca y en la zona Angelópolis, suspenderán sus actividades.
¿Qué días no habrá clases por frío en Puebla?
La SEP anunció que desde el lunes 10 de noviembre y el servicio se reactivará el martes 11 de noviembre.
Asimismo, el martes 11 de noviembre continuarán en suspensión de clases escuelas de las sierras Norte y Nororiental, las clases serán reanudadas de manera presencial el miércoles 12 de noviembre, en el horario habitual.
Suspenden clases en Hidalgo
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) informó que debido a las condiciones climáticas presentadas en el estado y que persistirá en los próximos días, el lunes 10 de noviembre se suspenderán las actividades en todos los niveles educativos.
Estos son los municipios en los que serán suspendidas las labores el día lunes 10 de noviembre:
- Acaxochitlán
- Agua Blanca
- Atlapexco
- Calnali
- Cardonal
- Chapulhuacán
- Eloxochitlán
- Huautla
- Huazalingo
- Huehuetla
- Huejutla
- Jacala
- Jaltocán
- Juárez Hidalgo
- La Misión
- Lolotla
- Metztitlán
- Molango
- Nicolás Flores
- Pacula
- Pisaflores
- San Agustín Metzquititlán
- San Bartolo Tutotepec
- San Felipe Orizatlán
- Tenango de Doria
- Tepehuacán de Guerrero
- Tianguistengo
- Tlahuiltepa
- Tlanchinol
- Xochiatipan
- Xochicoatlán
- Yahualica
- Zacualtipán
- Zimapan
La SEPH precisó que las actividades se reanudarán cuando las condiciones meteorológicas no representen un riesgo y siguiendo las precauciones necesarias para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar
