Culiacán, Sin.- En el crucero que conduce a la comunidad de Ixpalino, en el municipio de San Ignacio, fueron abandonados los cuerpos de cuatro jóvenes con , los cuales portaban vestimentas tipo militar y equipos tácticos, los cuales hacen presumir que perdieron la vida en un posible enfrentamiento entre grupos rivales.

Las policías de los municipios que colindan Elota y San Ignacio acudieron a llamadas anónimas a las líneas de emergencia, sobre la presencia de personas muertas del sexo masculino, a un costado de la carretera que conduce a Ixpalino.

En el sitio, las primeras autoridades respondientes a este hallazgo, notificaron que sólo una de las cuatro víctimas, portaba botas de tipo militar y una camiseta similar, el resto usaban tenis, pero, portaban equipos tácticos.

Los reportes iniciales, es que en la zona serrana del municipio de San Ignacio, se escénico una serie de enfrentamientos entre grupos rivales de la , por lo que no se descarta que los cuatro jóvenes encontrados muertos con impactos de bala, hayan participado en dichas acciones de violencia.

Con la apertura de una carpeta de investigación sobre estos nuevos cuatro , las autoridades judiciales, cotejan datos de personas vecinas de dicho municipio a fin de certificar las identidades de cada uno de ellos.

