Adrián Marcelo lanza mensaje sobre el papel del crimen organizado en la sociedad

En los últimos meses, el debate sobre la influencia del crimen organizado en la sociedad mexicana ha cobrado gran relevancia entre el sentir de la población, convirtiéndose en un tema cotidiano y mediático entre los debates en internet y haciendo que distintas figuras públicas se manifiesten al respecto.

Las reflexiones sobre el notable cambio en el papel de los grupos de narcotráfico han ido en aumento, poniendo sobre la mesa el tema de la influencia que estos grupos tienen sobre la sociedad moderna al moldear conductas, aspiraciones y valores en el panorama socioeconómico y cultural actual, metiéndose poco a poco en la conciencia colectiva.

Uno de los personajes que sorprendió al abordar este tema fue el comediante regiomontano Adrián Marcelo, quien lanzó un mensaje reflexivo en redes sociales sobre la influencia del crimen organizado en el desarrollo de la sociedad moderna y los aspectos de la población que hace que estos grupos encuentren refugio de la justicia en los mismos mexicanos.

Lee también: Adrián Marcelo lanza duro mensaje tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

La mutación del crimen organizado en México impone retos a las fuerzas de seguridad federal para contener, disuadir y desarticular a los grupos delictivos, muestra análisis. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Qué dijo el comediante sobre la situación en redes?

Mediante un mensaje en la plataforma de 'X', Marcelo manifestó su postura sobre el papel actual del narcotráfico en los mexicanos. “Crecí en tiempos donde los políticos usaban y movían a los narcotraficantes cuales fichas, a su antojo. Los usaban para expiarse, para alterar percepción de seguridad o simplemente para ejercer su poder sobre ellos", recordó.

Asimismo, en su publicación, Marcelo asegura que los papeles se han invertido y que ahora son los narcotraficantes quienes utilizan a los políticos como “escudo”, manipulándolos y usándolos para protegerse y desviar la atención pública, dando a entender que la influencia de los grupos criminales sobre el pensar y creer de la población ha ido en aumento a lo largo de los años.

El comediante añade: "Y cómo dice papá: 'El cu** es un sensor, mijo' y nuestro instinto de supervivencia nos hace enfocar nuestra ira y frustración en la clase política, no en quienes los pusieron ahí", argumentando que el miedo y la inseguridad hacen que la gente se enfoque en culpar a los políticos, cuando, según él, el problema real está en otro lado, más profundo y estructural.

Lee también: Luisito Comunica reacciona a asesinato de Carlos Manzo: "en México es normal"

En redes sociales el comediante regiomontano manifestó su sentir frente a la violenta situación que atraviesa el país y lanzó una crítica a la sociedad mexicana. Foto: Captura de pantalla @adrianm10

En su mensaje, reconoce el esfuerzo y el coraje que tuvo Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, en su lucha por el bienestar de su pueblo y admite que no tendría el valor de tomar las riendas en ese camino. "Yo no tengo los huev**es de Carlos Manzo para salirle a reclamar a quién en verdad creo que es culpable de toda esta descomposición social. Yo quiero vivir. Tengo miedo de que me asesinen", explica.

Finalmente, el regiomontano concluye su reflexión aclarando que ninguno de los partidos políticos tradicionales son los únicos responsables de perpetuar el narcotráfico en la cultura popular, afirma que la sociedad misma también tiene culpa, porque ha normalizado o incluso glorificado al crimen organizado y el actuar diario de estos grupo delictivos.

Marcelo, llama a la sociedad “el mejor escudo del crimen organizado” porque, en sus palabras, “está completamente embebida en ella”, es decir, está inmersa y acostumbrada a esa realidad, contribuyendo indirectamente en la fuerza y permanencia de la delincuencia y la violencia en el territorio mexicano.

También te interesará:

¿Cómo era el Marigalante, la embarcación turística que se hundió en Puerto Vallarta?

Morrissey cancela conciertos en México, otra vez, y los memes no perdonan

Día de Muertos 2025: con ofrenda, rinden homenaje a víctimas de la explosión en Puente de la Concordia en TikTok

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm