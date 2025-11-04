Más Información

Adrián Marcelo lanza duro mensaje tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Adrián Marcelo lanza duro mensaje tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

¿Quién es Cole Escola, actor que interpretará a Bon Clay en live action de One Piece?

¿Quién es Cole Escola, actor que interpretará a Bon Clay en live action de One Piece?

¿Qué pasa si comes piña en la noche? Conoce los efectos en el organismo

¿Qué pasa si comes piña en la noche? Conoce los efectos en el organismo

IQOS revoluciona los sentidos desde Volvo Fashion Week con Curious X

IQOS revoluciona los sentidos desde Volvo Fashion Week con Curious X

Luna del Castor 2025: trucos de fotografía para lograr las mejores imágenes de la Luna más grande del año

Luna del Castor 2025: trucos de fotografía para lograr las mejores imágenes de la Luna más grande del año

Tras el asesinato de , presidente municipal de Uruapan, Michoacán el pasado 1 de noviembre en medio de una plaza pública, el caso acaparó los reflectores al evidenciar la crisis de violencia que se vive en México.

De acuerdo con la información revelada por el Gabinete de Seguridad, el alcalde recibió dos impactos de bala en el abdomen y uno en el brazo, por lo que fue trasladado a un hospital de la región, sin embargo, falleció horas después.

Ante ello, reflexionó en redes sociales sobre lo ocurrido en Michoacán durante el Festival de las Velas y lanzó un contundente mensaje que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Leer también:

El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fue atacado en público el pasado 1 de noviembre. Foto: Redes Sociales
El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fue atacado en público el pasado 1 de noviembre. Foto: Redes Sociales

Adrián Marcelo lanza duro mensaje tras asesinato de Carlos Manzo

Cabe señalar que desde que inició su mandato, Carlos Manzo había recibido diversas amenazas de grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que pidió la asistencia de las autoridades federales para disminuir la situación de violencia en la ciudad.

Ante la viralización de los clips donde el alcalde aparece señalando la crisis de inseguridad en su estado y advirtiendo que le haría frente al crimen organizado, Adrián Marcelo reaccionó con un duro mensaje.

Leer también:

Adrián Marcelo desata debate en la red. Foto: Captura de pantalla
Adrián Marcelo desata debate en la red. Foto: Captura de pantalla

Alcalde, la ocupación más peligrosa de desempeñar en México”, escribió el youtuber, como referencia al lamentable fallecimiento del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, quien se unió a la larga lista de mandatarios asesinados por oponerse al crimen organizado.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]