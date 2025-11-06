TOLUCA, Estado de México.– La coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en la Mesa de Paz, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez, contribuyó a la reducción del 31 por ciento en los casos de homicidio doloso registrados en el Estado de México del 1 de enero al 31 de octubre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los reportes pasaron de mil 936 en 2024 a mil 328 en 2025, lo que representa 608 víctimas menos durante los primeros diez meses del año.

Los reportes pasaron de mil 936 en 2024 a mil 328 en 2025. Foto: Especial.

Lee también: Niegan arresto domiciliario a Carlota "N", quien asesinó a dos personas que presuntamente invadieron vivienda de su hija en Chalco

Estos resultados muestran el compromiso de la actual administración para mejorar la seguridad de las y los mexiquenses a través de estrategias como capacitación a policías, despliegues operativos, dignificación a los cuerpos de seguridad con entrega de patrullas y equipo, así como mejoras al entorno urbano.

En la Mesa participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia de la entidad; además de representantes de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr