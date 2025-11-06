Más Información

México rechaza declaración de persona non grata hacia la presidenta Sheinbaum; no hay intervención en Perú, asegura

México rechaza declaración de persona non grata hacia la presidenta Sheinbaum; no hay intervención en Perú, asegura

Asesinos de Cohen, de Manzo, y otros dos casos donde la violencia rebasó a la juventud

Asesinos de Cohen, de Manzo, y otros dos casos donde la violencia rebasó a la juventud

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Elon Musk se perfila como el primer billonario del mundo; Tesla aprueba compensación salarial histórica

Elon Musk se perfila como el primer billonario del mundo; Tesla aprueba compensación salarial histórica

En México sólo en 10 estados se castiga el acoso sexual; estas son las sanciones

En México sólo en 10 estados se castiga el acoso sexual; estas son las sanciones

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

TOLUCA, Estado de México.– La coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en la Mesa de Paz, encabezada por la Gobernadora , contribuyó a la reducción del 31 por ciento en los casos de homicidio doloso registrados en el del 1 de enero al 31 de octubre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (), los reportes pasaron de mil 936 en 2024 a mil 328 en 2025, lo que representa 608 víctimas menos durante los primeros diez meses del año.

Los reportes pasaron de mil 936 en 2024 a mil 328 en 2025. Foto: Especial.
Los reportes pasaron de mil 936 en 2024 a mil 328 en 2025. Foto: Especial.

Lee también:

Estos resultados muestran el compromiso de la actual administración para mejorar la seguridad de las y los mexiquenses a través de estrategias como capacitación a policías, despliegues operativos, dignificación a los cuerpos de seguridad con entrega de patrullas y equipo, así como mejoras al entorno urbano.

En la Mesa participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia de la entidad; además de representantes de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]